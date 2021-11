Crediti deteriorati, 4Invest Npl avvia campagna crowdfunding

Aiutare privati e imprese in difficoltà a liberarsi dai debiti acquistando pacchetti di crediti deteriorati. È l’obiettivo di 4 Invest Npl Srl, una società costituita a giugno 2021 con sede legale a Bologna, che punta sul crowdfunding per raggiungere lo scopo.

“Secondo Standard & Poor’s, nell’anno in corso, le banche italiane vedranno raddoppiare i crediti deteriorati, fino a circa 200 miliardi di euro al lordo delle rettifiche. Questi crediti, che nel nostro Paese derivano soprattutto dall’esposizione alle Pmi, per gli istituti sono spesso difficili da recuperare, a causa della lentezza intrinseca dei processi decisionali e dei percorsi giudiziali – spiega Manuel Verde, avvocato e founder di 4 Invest Npl -. Tutto questo crea un danno sia alle banche, che rischiano di non recuperare una parte consistente dei crediti vantati, sia a chi è insolvente e ha il diritto di essere agevolato nel trovare una soluzione veloce e vantaggiosa rispetto alla propria posizione debitoria”.

Conosciuti anche come non performing exposure, i crediti deteriorati sono mutui, finanziamenti e prestiti che i debitori non riescono più a ripagare regolarmente o non riescono a restituire del tutto. Si dividono in due grandi gruppi: ipotecari e chirografari. I primi sono garantiti da un’ipoteca, mentre i secondi non hanno alcuna garanzia.

“In una prima fase, il progetto di 4 Invest Npl si concentrerà sui crediti chirografari, che hanno un prezzo di acquisto più basso e offrono una marginalità molto più interessante. Grazie alla campagna di equity crowdfunding che stiamo per lanciare sulla piattaforma MyBestInvest, saremo in grado di acquisire, raccogliendo 100.000 euro, pacchetti di crediti deteriorati per un valore complessivo di 4 milioni di euro. La recuperabilità stimata e stimabile è pari a 1 milione e 400 mila euro, ma sappiamo che si può arrivare a molto di più. Il nostro know-how e le nostre tecniche rodate di trattativa ci permettono di garantire una recuperabilità più ristretta nel tempo e più alta in percentuale”, racconta Verde.

Snellendo i processi di recupero e senza l’obbligo di sottostare a una macchina burocratica lenta e complessa è possibile offrire alle imprese e ai privati in difficoltà proposte di stralcio del debito interessanti. Così da raggiungere lo scopo di chiudere la posizione debitoria in tempi rapidi e in modalità accessibili. “Crediti e debitori non sono tutti uguali: grazie alla nostra esperienza decennale possiamo intervenire velocemente definendo la strategia più adatta”, conclude Verde.