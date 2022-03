Credito al credito, al via 5 e 6 aprile l’edizione 2022

Si terrà il 5 e 6 aprile l’edizione 2022 di Credito al Credito, l’evento promosso dall’Associazione bancaria italiana (Abi) in collaborazione con Assofin e inserito nella Settimana europea delle pmi.

Questa XIII edizione dell’appuntamento sarà proposta in forma ibrida, con la partecipazione dal vivo di relatori e di alcuni ospiti e la possibilità per tutti di seguire i lavori in live streaming.

Al centro della due giorni gli impatti del Pnrr e degli strumenti europei e nazionali, le evoluzioni normative, l’innovazione tecnologica che sta rivoluzionando l’offerta di prodotti e le abitudini di consumo, i trend emergenti e l’evoluzione dei modelli gestionali interni alla banca, anche per far fronte alla questione dei crediti problematici che potrebbero emergere dopo la fine delle moratorie. In particolare, la prima delle due giornate sarà dedicata ai temi del credito alle imprese, la seconda prevede un focus sul credito alle famiglie.

I temi chiave ​dell’edizione 2022

credito alle famiglie​;

credito alle imprese​;

novità legislative e regolamentari​;

fondi ed incentivi europei e nazionali​;

sostenibilità​;

digitalizzazione​;

risk management​;

garanzie pubbliche e private​;

internazionalizzazione​;

distribuzione​;

assicurazione del credito​;

valutazione del merito creditizio​;

npls management e recupero crediti​.

Il sito dell’evento offre una piattaforma digitale evoluta che consentirà ai partecipanti una fruizione smart dei contenuti. La platea virtuale potrà veicolare domande via chat, favorendo una costante interazione live e social.

Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito dedicato Credito al credito.