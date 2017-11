Credito, Banca d’Italia: migliora la dinamica in tutte le aree del Paese

di

Nel primo semestre del 2017 la dinamica del credito è migliorata in tutte le macroaree del Paese. L’andamento complessivo ha riflesso principalmente l’evoluzione dei finanziamenti al settore privato non finanziario, in particolare quella del credito alle famiglie. A giugno, in tutte le aree del Paese il tasso di variazione dei prestiti alle imprese e alle famiglie era positivo; il credito erogato dagli intermediari non appartenenti ai primi cinque gruppi bancari ha fatto registrare gli andamenti più favorevoli. Lo rileva la Banca d’Italia nella sua periodica analisi dedicata alle economie delle regioni italiane.

L’orientamento espansivo della politica monetaria ha continuato, secondo la Banca d’Italia, a riflettersi sul costo dei finanziamenti. Confermando la tendenza in atto da oltre un triennio, nel primo semestre del 2017 i tassi di interesse a breve termine praticati dalle banche al settore produttivo sono diminuiti di circa 3 decimi di punto percentuale sia al Centro Nord, con un calo più marcato nelle regioni del Centro, sia nel Mezzogiorno. In tutte le aree le aziende manifatturiere hanno beneficiato delle condizioni di costo più favorevoli, mentre quelle edili hanno sopportato oneri del debito bancario a breve termine più elevati. Nel confronto con le imprese di dimensioni medie e grandi, a giugno i tassi di interesse praticati alle piccole imprese erano più elevati di circa 3 punti percentuali sia al Centro Nord sia nel Mezzogiorno, differenziale analogo a quello registrato alla fine del 2016 (era circa 2 punti nel 2008).

Per il complesso dei finanziamenti a breve termine al tessuto produttivo, alla fine del primo semestre del 2017 il costo del credito era di 1,7 punti percentuali più elevato nel Mezzogiorno rispetto al Centro Nord, un differenziale pressoché invariato rispetto al dicembre del 2016 e lievemente più ampio rispetto al 2008. Circa un terzo della maggiore onerosità dei finanziamenti alle imprese meridionali è riconducibile alla diversa composizione settoriale e dimensionale che caratterizza le due aree del Paese; la restante parte del differenziale riflette la maggiore rischiosità delle aziende del Mezzogiorno. Nel primo semestre del 2017, i tassi sulle nuove operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine a favore delle imprese sono ulteriormente diminuiti, seppure in misura contenuta, nelle regioni del Nord Est, mentre sono rimasti stabili al Centro e sono lievemente cresciuti, di un decimo di punto percentuale, nel Nord Ovest e nel Mezzogiorno. Dopo aver raggiunto il minimo alla fine del 2016, in tutte le aree del Paese il costo dei nuovi mutui alla famiglie per l’acquisto di abitazioni ha registrato un modesto aumento nella prima parte dell’anno in corso, pur continuando ad attestarsi su livelli contenuti nel confronto storico. L’incremento ha interessato le erogazioni a tasso fisso, mentre il costo delle operazioni indicizzate è rimasto pressoché immutato.

Il flusso di nuovi prestiti deteriorati sul totale dei finanziamenti (tasso di deterioramento) ha continuato a ridursi nel 2016 e anche nella prima metà del 2017: l’indicatore si è riportato, sia al Centro Nord sia nel Mezzogiorno, sui livelli osservati nel 2008. L’incidenza dei nuovi prestiti deteriorati si è confermata mediamente più elevata nelle regioni meridionali, ma il differenziale rispetto al dato del Centro Nord è in calo, seppure graduale, da circa due anni. La dinamica dei prestiti più problematici conferma le indicazioni di attenuazione della rischiosità dei finanziamenti. Nel 2016 e nella prima parte dell’anno in corso, il flusso di nuove sofferenze in rapporto ai prestiti ha continuato a diminuire, con una flessione che è stata più intensa nel Mezzogiorno.

Il miglioramento della qualità del credito è riconducibile principalmente all’evoluzione favorevole degli indicatori riferiti ai prestiti al tessuto produttivo, che ha interessato anche i finanziamenti alle imprese di piccola dimensione. Permangono eterogeneità settoriali: nel primo semestre l’incidenza delle nuove sofferenze sui prestiti alle imprese del terziario è diminuita su tutto il territorio nazionale, mentre per il credito al comparto manifatturiero l’indicatore è calato nelle regioni meridionali, a fronte di una sostanziale stabilità al Centro Nord. Per i finanziamenti alle aziende

delle costruzioni, a fronte di un miglioramento nel Mezzogiorno si è registrato un incremento della quota delle nuove sofferenze sui prestiti al Centro Nord, di entità più elevata nelle regioni del Nord Est.

Nonostante l’andamento favorevole, i finanziamenti alle imprese del Mezzogiorno continuano a caratterizzarsi per una minor qualità nel confronto con il Centro Nord. Il divario nell’incidenza delle nuove sofferenze sui prestiti tra le due aree, seppure in diminuzione, si è attestato a 1,1 punti percentuali alla fine del primo semestre del 2017. Tale differenziale, tenendo conto della diversa composizione settoriale e dimensionale delle imprese nelle due ripartizioni, scenderebbe a 0,8 punti percentuali. Nel 2016 e nella prima parte del 2017 la rischiosità dei finanziamenti alle famiglie si è confermata su livelli contenuti. Il tasso di deterioramento del credito è diminuito sia al Centro Nord sia nel Mezzogiorno, mentre la quota delle nuove sofferenze sui prestiti è rimasta sostanzialmente stabile.

In entrambe le aree, nel 2017 è proseguita la flessione nell’incidenza delle posizioni deteriorate sul totale dei prestiti, sia al lordo sia al netto delle rettifiche di valore (ovvero tenendo conto delle perdite già contabilizzate nei bilanci). Seppure in diminuzione, la quota di crediti deteriorati è ancora ampiamente superiore a quella registrata negli anni pre-crisi: al lordo delle rettifiche di valore, a giugno l’ammontare complessivo dei prestiti deteriorati costituiva il 15,1 per cento dei finanziamenti al Centro Nord e il 23,5 per cento nel Mezzogiorno (rispettivamente, 9,5 e 16,0 per cento considerando solo le posizioni in insolvenza). Al netto delle rettifiche di valore, le incidenze di tali prestiti sul totale dei crediti risultano pressoché dimezzate. La forte accumulazione di prestiti problematici nei bilanci bancari ha risentito della doppia fase recessiva, che ha determinato un peggioramento della qualità del credito a fronte di un più lento processo di smobilizzo di tali partite.

Secondo i risultati dell’indagine sul credito bancario condotta dalle Filiali della Banca d’Italia (Regional Bank Lending Survey), l’aumento della domanda di prestiti, che era stato significativo nel 2015 e nella prima parte del 2016, si è indebolito negli ultimi due semestri, soprattutto nelle regioni del Centro e in quelle del Nord Ovest. Tra le componenti della domanda, si sono ridimensionate le richieste di credito volte alla ristrutturazione delle posizioni debitorie in essere e, specie nel Nord Ovest, al sostegno del capitale circolante, anche per effetto dell’ampia liquidità delle imprese. Nella prima parte del 2017 la domanda di prestiti è stata motivata principalmente dalle esigenze di finanziamento degli investimenti produttivi. Dal lato dell’offerta, le politiche di erogazione delle banche si sono mantenute nel complesso distese in tutte le aree del Paese, con un orientamento più favorevole nella prima parte del 2017 nelle regioni settentrionali. Tra i settori, il miglioramento delle condizioni di accesso al credito non ha ancora interessato le imprese delle costruzioni.

Nel 2016 i finanziamenti al settore privato non finanziario sono cresciuti in tutte le aree del Paese ad eccezione del Nord Est, dove sono rimasti sostanzialmente stabili. Nel primo semestre del 2017 si è confermato, estendendosi a tutte le macroaree, l’andamento positivo dei prestiti al settore; la dinamica ha riflesso soprattutto l’espansione del credito alle famiglie. È proseguito il miglioramento della qualità del credito, che ha interessato anche i finanziamenti alle piccole imprese; hanno continuato a diminuire sia il flusso di nuove posizioni con difficoltà di rimborso sia l’incidenza delle partite deteriorate sul totale dei prestiti. Quest’ultima, riflettendo il lascito della doppia fase recessiva, è tuttavia ancora elevata, soprattutto nel Mezzogiorno. Nell’anno passato è proseguito il ridimensionamento della rete territoriale delle banche, sospinto anche dallo sviluppo dei canali distributivi digitali.

Credito, Banca d'Italia: migliora la dinamica in tutte le aree del Paese