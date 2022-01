Credito Fondiario acquisisce Fifty e avvia processo di riorganizzazione

Credito Fondiario, challenger bank evoluta specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazioni performing o re-performing, completa la fusione per incorporazione di Fifty S.r.l., società specializzata nel factoring.

L’azienda, che vanta un transato pari a 1,3 miliardi di euro, gestisce una piattaforma ad alto valore tecnologico finalizzata alla creazione di filiere finanziarie evolute che consentono, alle imprese, accesso innovativo al credito grazie alle più avanzate tecnologie digitali. Attraverso tale piattaforma è possibile gestire tutte le fasi del processo di factoring: dall’origination, alla cessione delle fatture e all’interazione con cedenti/debitori ceduti.

“Fifty ha sviluppato una delle più sofisticate e flessibili piattaforme di digital factoring presenti sul mercato – spiega Iacopo De Francisco, amministratore delegato e direttore generale di Credito Fondiario -. L’operazione consentirà di accelerare le tempistiche di avvio dell’operatività della nuova business unit e contribuirà in modo rilevante al percorso di trasformazione di Credito Fondiario in challenger bank evoluta”.

Alla luce dell’integrazione in Credito Fondiario di Fifty, il gruppo disporrà di professionisti altamente specializzati dotati di una profonda conoscenza del mercato del factoring.

“Siamo molto soddisfatti per l’operazione portata a termine con Fifty, che rappresenta un’eccellenza nel mercato del factoring. La finalizzazione di questa fusione consente a Credito Fondiario di avanzare rapidamente nel progetto di riorganizzazione del Gruppo, inserendo un ulteriore elemento in grado di posizionare in breve tempo la Banca come un punto di riferimento per l’intero settore”, conclude De Francisco.

“Siamo entusiasti del buon esito di questa operazione, che evidenzia l’ottimo lavoro fatto da Fifty in questi anni – ha affermato Michele Ronchi, co-head della struttura organizzativa factoring –. Siamo convinti che entrare a far parte di Credito Fondiario rappresenti per noi una nuova opportunità per crescere ulteriormente all’interno di un grande gruppo e contribuire allo stesso tempo allo sviluppo del business della banca”.

“Fifty è nata con l’idea di collegare finanza e tecnologia, aprendo così nuovi canali per il finanziamento dei crediti – ha aggiunto Alberico Potenza, co-head della struttura organizzativa factoring -. Credito Fondiario ha colto in pieno il potenziale innovativo del nostro approccio, integrandolo senza soluzione di continuità nella propria struttura. Questo ci rende orgogliosi e certi di portare valore aggiunto al nuovo posizionamento della banca”.