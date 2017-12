Credito Pmi, le agevolazioni per il 2018

L’INDUSTRIA 4.0

Il governo ha stanziato 10 miliardi di euro nel triennio 2018/2020 incrementando sia il super che l’iper ammortamento con altri 8 miliardi. Rifinanziata anche la legge Sabatini con ulteriori 330 milioni di euro e il fondo di garanzia per le Pmi con un miliardo. Infine è stato finanziato il piano straordinario Made in Italy per aiutare le aziende a penetrare i mercati esteri.Il Piano nazionale Industria 4.0 ha potenziato e indirizzato in una logica 4.0 tutte le misure che si sono rilevate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne ha previste di nuove.

LE AZIONI PRINCIPALI