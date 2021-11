Credit Village Day: “Women in credit”, il 24 novembre la 14ma edizione

Sarà dedicata alle donne la XIV edizione del Credit Village Day che si terrà il 24 novembre 2021 a Milano, presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese. L’evento, dal titolo “Women in credit. Building a new era: tra accelerazioni e ripensamenti”, prende le mosse da una riflessione sul ritorno alla normalità per l’industria del credito dopo la pandemia del 2020 che ha stravolto il mondo intero e si pone la domanda: quali dei cambiamenti vissuti in questi due anni faranno ancora parte della nostra quotidianità e cosa invece sarà definitivamente abbandonato?

Gli organizzatori considerano le donne protagoniste assolute di questa nuova fase e hanno deciso di mettere al centro “il valore delle capacità femminili che potranno contribuire ad affrontare gli inevitabili cambiamenti cui andrà incontro questo settore, apportando maggiore efficienza, produttività e innovazione – spiega una nota stampa -. Perché le donne, si sa, passano da sempre per essere più affidabili, empatiche, meno azzardate e con una maggiore capacità di analisi. E queste qualità potrebbero tornare utili proprio per impostare una nuova normalità, dove bisognerà capire quali dei cambiamenti legati alla pandemia, a cominciare dallo smart working, si sposano bene con i processi produttivi del comparto, e quali invece verranno gradualmente abbandonati”.

Tre tavole rotonde

Le donne nel mondo del credito, da grandi manager a imprenditrici, advisor, giornaliste e special guest saranno, dunque, il filo conduttore della giornata e condivideranno insieme ai loro colleghi uomini, storie, idee ed esperienze di valore attraverso interviste, speech e tavole rotonde. Donne che negli ultimi anni si sono fatte spazio nel mondo del credito, considerato territorio quasi esclusivamente maschile, e che potranno contribuire a far luce su alcuni grandi temi che stanno influenzando sempre di più il settore e la cui rilevanza strategica ha visto una decisa accelerazione. La giornata, moderata dalla giornalista del Sole24Ore Monica D’Ascenzo, si articolerà in tre tavole rotonde focalizzate su specifici temi.

I Sessione: la smaterializzazione del posto di lavoro

Dopo un opening speech a cura di Sofia Campos, hr senior manager Cerved Group, e Davide Magri, ad Cerved Credit Collection, si parte con la prima sessione dedicata alla “Smaterializzazione del posto di lavoro”, che si focalizzerà sui nuovi modelli organizzativi del lavoro, portati alla ribalta dall’emergenza sanitaria. Attraverso la voce di personalità diventate ormai punti di riferimento del credit management, si cercherà di inquadrare nello specifico quali potranno essere le applicazioni dello smart working nel credit management, quali i vantaggi e le criticità legate al lavoro agile e come questo andrà ad influire sulla gestione logistica degli edifici, sulla riorganizzazione degli spazi e sui vari comparti dell’indotto.

Ci sarà modo di approfondire i diversi ambiti di influenza di questi nuovi modelli organizzativi del lavoro, dando spazio alle best practice fino ad arrivare ai nuovi concetti di ufficio e spazi lavorativi. Il confronto si aprirà con un’intervista a Valeria Gubellini, head of global business services & procurement – executive director Crif, e proseguirà con gli interventi di Elena Angotti, head of collection & litigation Bnp Paribas, Simone Caraffini, amministratore delegato Si Collection, Mirca Marcelloni, responsabile asset management Bper Credit Management, Paola Marinacci, ad e direttore generale Bd (Business Defence), e Lucia Savarese, responsabile crediti non performing Banca Monte dei Paschi di Siena.

II Sessione: Innovazione tecnologica nell’industria del credito

La seconda sessione sarà dedicata all’innovazione tecnologica nella credit industry e indagherà limiti e vantaggi legati all’utilizzo massiccio delle nuove tecnologie. Senza dubbio da un lato ci sono attività che hanno beneficiato di soluzioni di intelligenza artificiale e robotica, ma dall’altro ci sono stati alcuni esperimenti non proprio riusciti, che hanno mostrato i limiti di un’applicazione tecnologica a favore dell’intervento umano. Sarà interessante, dunque, capire quali sono le soluzioni su cui continuare ad investire e quali invece abbandonare perché non portano ai risultati sperati. Si partirà con un’intervista a Marilena Blasi, responsabile direzione transformation Bnl gruppo Bnp Paribas, e si proseguirà con un confronto tra Gabriella Breno, ceo Prelios Innovation, Roberta Campanelli, direttore generale Bcc Lease, Laura Gasparini, responsabile market & investments Banco delle Tre Venezie – Cherry 106, Giulio Licenza, cofounder & cbdo Reviva, e Laura Pedretti, direttrice customer operations Agos Ducato.

III Sessione: Servicer, big better than small?

Infine, l’ultima tavola rotonda si concentrerà sul mercato del servicing che, negli ultimi anni, ha vissuto un processo evolutivo importante che ne ha ridisegnato completamente gli assetti. Il titolo, “Servicer: big better than small?”, fa riferimento “al fatto che oggi abbiamo da una parte un numero limitatissimo di grandi player che detengono una quota molto significativa dei volumi di crediti in gestione e si contraddistinguono per un’elevata standardizzazione e industrializzazione dei processi, e dall’altra un esercito di servicer di dimensioni molto più ridotte, che a loro volta possiedono caratteristiche e skills molto specifiche, hanno una profonda conoscenza del territorio e garantiscono ottime performance – spiegano gli organizzatori del Credit Village Day -. Un panorama complesso e in continua evoluzione, in cui sarà interessante capire come evolverà il rapporto fra questi due tipi di operatori e quali saranno le strategie che ognuno metterà in campo per sopravvivere ed affermarsi nel prossimo futuro. Ci sarà spazio per illustrare anche il punto di vista dei committenti, in termini di aspettative di affidabilità, performance e sostenibilità che diventeranno sempre più centrali nella gestione dei crediti”.

Ad aprire la sessione sarà un’intervista a Fracesca Carafa, ad Ixigest, e si proseguirà con un confronto tra Silvia Benzi, head of ir and strategic planning Illimity e consigliere di amministrazione Neprix, Fabio Dell’Edera, head of operations Fd Credit Management, Gabriella Macauda, chief operations manager Fides, Alberto Mapelli monitoraggio e prevenzione -responsabile outsourcing Banco Bpm, Manuel Zanella, general director Agecredit – gruppo Kruk.