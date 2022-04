Crescita professionale: 5 consigli per raggiungere i tuoi obiettivi

Avere obiettivi professionali è fondamentale nella vita lavorativa, ma questi non dovrebbero essere esclusivamente di natura economica. Anche la crescita delle competenze e delle responsabilità, infatti, ricoprono un ruolo importante nel gratificare un individuo. D’altronde il desiderio di migliorarsi continuamente è uno dei modi in cui l’evoluzione umana si manifesta. Al di là delle competenze tecniche, chi riesce a trasmettere sicurezza e entusiasmo è sicuramente più incline a ruoli di leadership e, all’interno di team di lavoro, i professionisti che riescono ad accelerare significativamente il proprio percorso spesso spiccano anche per doti personali, che sono il valore aggiunto alla professionalità con cui si approcciano alle sfide del lavoro. Ma quali sono i punti fondamentali per sviluppare un piano di crescita professionale? ART IN AD Pianificare per crescere

È risaputo che lavorare a contatto con altri professionisti permette di arricchire notevolmente il proprio bagaglio di competenze. Inoltre, un clima disteso con colleghi e superiori è l’ideale per condividere le proprie aspirazioni e per raccogliere suggerimenti e esperienze di chi ha raggiunto una posizione lavorativa solida. Il confronto con gli altri consente di individuare i propri punti di forza e quegli aspetti da migliorare. Tenere traccia degli obiettivi

Ogni piano strategico ha bisogno di essere scritto, quindi è importante tenere un file sul pc dove inserire tutto il progetto di crescita professionale che si vuole realizzare, con tempi e scadenze stabiliti e budget da investire annualmente per la formazione. Sarebbe utile avere anche un diario di come ci si sente cambiati e di quali mutamenti si sono registrati nell’approccio con gli altri o nelle questioni lavorative. Molti professionisti adottano un diario della crescita che compilano ogni sera con spunti, riflessioni e considerazioni sulla giornata lavorativa conclusa Migliorare la produttività

Uno degli obiettivi da perseguire è sicuramente l’ottimizzazione del tempo e della qualità delle attività lavorative. Segnaliamo questa guida per migliorare la produttività sul lavoro , che offre una buona panoramica per iniziare ad incrementare l’efficienza delle attività quotidiane con piccoli accorgimenti. Apprendimento

Non si può prescindere dalla formazione per essere al passo con l’evoluzione nel mondo del lavoro, quindi si deve approfittare di tutte le possibilità di crescita: corsi e-learning, webinar, conferenze, convegni, libri ; tutto ciò che può contribuire ad aggiornare o dare nuove conoscenze non va tralasciato. Migliorarsi di poco ogni giorno è l’obiettivo da perseguire per crescere davvero e l’apprendimento e la curiosità sono ingredienti fondamentali. Saper rischiare

Per puntare al miglioramento professionale bisogna aver chiaro in mente qual è il rischio e avere dei paracadute di riserva, perché per puntare in alto bisogna essere preparati anche a prendersi responsabilità scomode. Del resto le grandi gratificazioni professionali vengono conquistate da chi osa raggiungerle!