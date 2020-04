Crescono le domande di Credimi Futuro, il finanziamento erogato in modalità digitale da Credimi, che dallo scorso 20 aprile ingloba le garanzie statali previste dal Decreto Liquidità: copertura del Fondo di Garanzia al 90% su un ammontare massimo del 25% del fatturato aziendale 2019 per pmi con meno di 500 dipendenti.

I finanziamenti di Credimi, rivolti a società di capitali con almeno un bilancio depositato e società di persone con almeno una dichiarazione fiscale, che abbiano un fatturato superiore a 100.000 euro, attivano affidamenti aggiuntivi rispetto a quelli bancari grazie anche a “Italianonsiferma”, l’innovativa operazione implementata con il Gruppo Generali. Una emissione di titoli di un valore pari a 100 milioni di euro, collocata interamente a risparmiatori privati e integralmente destinata a piccole imprese per far fronte al lockdown e prepararsi alla ripresa.

Finanziamenti con durata di 5 anni e 15 mesi di preammortamento con un inizio di rimborso previsto per settembre 2021 con una domanda di finanziamento che può essere fatta in 2 minuti, da qualsiasi device, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con documenti firmati digitalmente a fronte di una risposta che arriva in soli 3 giorni. Una operazione in cui sia Credimi, che Banca Generali e Securitisation Service hanno ridotto del 50% le proprie fee, decidendo di lavorare con la sola copertura dei costi operativi, per ottimizzare il più possibile le condizioni offerte.

“Italianonsiferma” è stata ideata anche per far fronte alle 4.671 domande di finanziamento che sono arrivate a Credimi dall’inizio della crisi sanitaria, ovvero quasi il 36% delle richieste di finanziamento da giugno 2019 (data in cui è stato lanciato il prodotto Credimi Futuro). Solo nel mese di marzo 2020, le richieste sono aumentate di 5-6 volte arrivando a un picco di 1.300 per settimana.

Sono le microimprese a soffrire di più

Una richiesta di finanziamento su due arriva da pmi che durante il lockdown sono state costrette a restare chiuse. In particolare, negli ultimi due mesi le richieste sono arrivate per l’87% da microimprese (ovvero con un fatturato sotto i 2 milioni di euro), per il 13% da piccole e medie imprese (ovvero con un fatturato fino a 50 milioni).

Commercio al dettaglio e ristorazione le categorie più colpite

Le domande arrivano in particolare dalle categorie appartenenti al commercio all’ingrosso e al dettaglio (28%) – tra quelle più colpite da questa crisi. Tra le altre macro-categorie in sofferenza, troviamo quelle appartenenti alle attività manifatturiere (16%), alle attività di servizi e alloggio e di ristorazione (15%) e al settore costruzioni (14%). Seguono poi le attività professionali (6%), servizi alle imprese (4%), servizi di comunicazione e di informazione (4%), trasporto e magazzinaggio (4%), altro (9%). Molte imprese hanno fatto richiesta di finanziamento per far fronte all’urgente bisogno di liquidità, ma va sottolineato che altrettante hanno richiesto un prestito per farsi trovare pronte alla ripresa. Non è un caso, infatti, che il 41% degli applicant siano aziende con un canale e-commerce, attive quindi anche in questo periodo di crisi.

Il 50% delle richieste concentrato tra Lombardia, Campania e Lazio

La Lombardia è la regione da cui sono arrivate più richieste (20% del totale) anche per le tante domande arrivate da Milano, Bergamo e Brescia. Seguono Campania e Lazio (entrambe intorno al 15% delle richieste totali). Veneto, Sicilia e Puglia le regioni che hanno fatto il maggior numero di richieste dopo le prime tre.

“Grazie all’operazione Italianonsiferma siamo a liberare liquidità, nel modo più efficace e veloce possibile, per quella fascia di aziende più piccole, con meno risorse disponibili e dunque più colpite da questa emergenza sanitaria ed economica – ha dichiarato Ignazio Rocco, founder e ceo di Credimi –. Molte società italiane hanno il timore di non riaprire più. Ma ci sono anche molte piccole e piccolissime imprese che stanno provando a reinventarsi. Ecco perché è fondamentale che il credito arrivi velocemente e con poca burocrazia a queste imprese che non solo devono risollevarsi ma in molti casi devono proprio ripensare completamente al proprio modello di business perché dopo il Covid-19, nulla sarà più come prima”.