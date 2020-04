Creval, per i clienti arriva il prestito personale sottoscrivibile direttamente da casa

Creval ha messo a disposizione dei clienti la possibilità di ottenere un prestito personale sottoscrivibile direttamente da casa.

L’iniziativa conferma uno dei punti cardine di Creval, che vede il cliente al centro del proprio modello di banca commerciale, supportandolo nelle richieste quotidiane, anche in momenti di straordinaria criticità come quella che il Paese sta affrontando per l’emergenza sanitaria attuale. L’ampliamento dell’offerta di prodotti di finanziamento per le famiglie si inserisce nell’ambito delle azioni di rilancio della piattaforma commerciale, uno dei pilastri del Piano Industriale 2019-2023.

In un’ottica di semplificazione, il cliente Creval potrà ottenere un prestito in modo semplice e veloce sottoscrivendo i contratti all’interno dell’area dedicata presente in Bancaperta, il servizio di internet banking di Creval disponibile per pc e smartphone.

“Con questa importante iniziativa Creval continua a perseguire la sua mission di banca commerciale al sostegno di famiglie e Pmi anche in un momento particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo. Dotata di soluzioni e strumenti digitali di facile utilizzo ed elevati livelli di sicurezza, la banca può continuare a soddisfare le richieste dei propri clienti anche attraverso canali innovativi, assicurando a tutti un servizio su misura in base alle proprie esigenze”, ha dichiarato Stefano Aquilino, responsabile area Retail di Creval.