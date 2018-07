Creval, riassetto del business bancassicurativo

di

In linea con gli obiettivi definiti nel Piano Strategico 2018-2020, Creval (Credito Valtellinese s.p.a.) ha ridefinito il proprio modello operativo del business bancassicurativo sottoscrivendo partnership strategiche di lungo periodo rispettivamente con Crédit Agricole Assurances SA (CAA) nel segmento Vita e con il Gruppo Assicurativo Ri-Fin S.r.l. nel segmento Danni.

Come annunciato separatamente in data odierna, Creval e CAA hanno sottoscritto un accordo per l’avvio di una partnership esclusiva a lungo termine che prevede l’ingresso di CAA nel capitale sociale di Creval con una partecipazione di minoranza del 5%, l’acquisto da parte di CAA del 100% del capitale di Global Assicurazioni S.p.A. (“Global Assicurazioni”) e l’accesso alla rete Creval, per la distribuzione di tutti i prodotti assicurativi di risparmio e investimento nonché di alcuni prodotti del segmento protezione per una durata complessiva sino a 15 anni (l’ “Accordo CV/CAA”).

La sottoscrizione dell’Accordo CV/CAA è stata preceduta dalla firma di un contratto con l’attuale partner bancassicurativo di Creval, Rifin, volto alla rimodulazione degli accordi in essere, alla riorganizzazione delle co-partecipazioni detenute da Creval e Rifin nelle società Global Assicurazioni, Global Assistance S.p.A. (“Global Assistance”) e Global Broker S.p.A. (“Global Broker”), nonché alla definizione di due nuovi accordi di distribuzione con le citate società assicurative del Gruppo Rifin, relativi al business bancassicurativo Danni, e all’attività di brokeraggio assicurativo sulla clientela Creval (l“Accordo CV/Rifin”), entrambi in esclusiva e per una durata di 15 anni. Al perfezionamento dell’Accordo CV/Rifin, a fronte di un esborso complessivo di Euro 34 milioni a favore di Rifin, in relazione alla compravendita delle partecipazioni, Creval risulterà titolare: i) del 100% del capitale sociale di Global Assicurazioni e ii) del 30% del capitale sociale di Global Broker. Il Gruppo Assicurativo Rifin risulterà titolare: i) del 100% della compagnia assicurativa Global Assistance, specializzata in particolare nei prodotti di bancassicurazione Danni, ii) del 100% dell’agenzia plurimandataria (Nuova) Global Assicurazioni S.p.A. nascente dalla scissione di ramo di azienda di Global Assicurazioni e specializzata nei processi e prodotti di bancassicurazione Danni, e iii) del 70% di Global Broker, società di brokeraggio assicurativo con particolare focus sulla clientela PMI, private e pubbliche.

Per Creval, la riorganizzazione e valorizzazione dell’attività di bancassicurazione riguardante il segmento Vita con il nuovo partner CAA, da un lato, nonché la bancassicurazione Danni e il brokeraggio assicurativo con le società del Gruppo Rifin, dall’altro, rappresenta uno dei pilastri del Piano Strategico 2018-2020 del Gruppo Creval per conseguire un aumento strutturale della redditività complessiva, da realizzarsi con iniziative mirate allo sviluppo di specifiche aree di business “fee based” a basso assorbimento di capitale.

L’intera operazione di riassetto del business bancassicurativo comporterà un miglioramento del CET1 ratio fully loaded di Creval di circa 35 punti base.

Per effetto dell’Accordo CV/CAA e dell’Accordo CV/Rifin, la cui esecuzione rimane soggetta al perfezionamento, tra l’altro, alle autorizzazioni delle competenti Autorità di Vigilanza, Global Assicurazioni e Global Broker usciranno dal perimetro di consolidamento del Gruppo Creval.

Creval, riassetto del business bancassicurativo ultima modifica: da