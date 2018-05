Creval sceglie la piattaforma Irion per l’automatizzazione del back office

di

Credito Valtellinese (Creval) ha scelto la software house Irion per efficientare, in combinazione con la tecnologia Rpa (Robotic process automation), parte dei processi di back office. Grazie a Irion, i dati utilizzati dalle diverse componenti, vengono orchestrati e certificati, mitigando così i potenziali rischi connessi all’automatizzazione.

Creval ha ottimizzato diversi processi con la Rpa, riscontrando molteplici vantaggi quali il minore impegno del personale in attività ripetitive, la possibilità di reimpiego delle risorse in attività a maggior valore aggiunto, l’incremento di velocità e precisione a beneficio della qualità del servizio al cliente. Nell’utilizzo della sola RPA ci sono però anche potenziali criticità: un bot interagisce con applicazioni software che nel tempo potrebbero essere modificate; i percorsi di interazione con un’applicazione possono presentare casistiche particolari ed eccezioni; spesso non basta robotizzare l’interazione con una applicazione, ma è necessario reperire informazioni, applicare regole, valutare condizioni, orchestrare una serie di task.

In questo contesto, un’architettura di process automation non può quindi prescindere da un valido supporto di Data Management, per la gestione dell’accesso ai dati e la determinazione di regole e condizioni operative che guidano il funzionamento degli altri componenti. Così, Creval ha scelto di affidarsi a Irion e alla sua piattaforma di Edm, che la banca già da tempo impiegava per altre funzioni. Con il suo ricco corredo funzionale, la sua versatilità di impiego e la facilità di integrazione, anche in questo caso Irion Edm sta svolgendo efficacemente il proprio ruolo.

“Con l’applicazione pratica della Rpa, ci siamo resi conto che questi tool vanno inseriti in un’architettura complessiva di process automation, con funzionalità di data management e workflow management realizzate con strumenti che le gestiscono nativamente. Scegliere Irion, che già conoscevamo e apprezzavamo, è stata una naturale conseguenza”, ha dichiarato Umberto Colli, chief operating officer di Creval.

Tra le funzioni già automatizzate da Creval ci sono i processi di aggiornamento cedole e di gestione delle carte emesse dalla banca. Questi ultimi riguardano gli interventi di blocco, sblocco, revoca di una carta di credito, di un bancomat, di una Viacard, di un Telepass (per un totale di circa 100 lavorazioni al giorno, di cui ora circa l’80% non richiede più interventi umani). Quando il cliente si presenta allo sportello, l’operatore deve solo inserire in un modulo il set minimo di informazioni necessarie per la lavorazione, che viene preso in carico da un componente di Edm che recupera i dati necessari, ne controlla la congruenza e attiva il bot (l’applicazione Rpa). Il bot a sua volta provvede a eseguire, simulando l’interazione di un operatore di back-office.

“Creval è nostro cliente da tempo e il fatto che abbia confermato la sua fiducia in noi, scegliendoci come supporto anche in ambito Rpa ci da prova dell’efficacia della nostra piattaforma e del lavoro svolto dai nostri professionisti”, ha commentato Alberto Scavino, ceo di Irion.

