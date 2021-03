Crif cresce e prevede 150 assunzioni entro fine 2021

Al via la nuova campagna recruiting di Crif, che intende ampliare la propria struttura inserendo 150 nuove risorse entro la fine dell’anno nelle sedi di Bologna, Milano, Rende (Cosenza) e all’interno dell’avanguardistico Campus di Varignana, alle porte di Bologna.

Il programma è in linea con il trend dell’ultimo quadriennio che ha visto l’ingresso di 760 dipendenti in tutta Italia, dei quali 160 nell’ultimo anno malgrado le implicazioni derivanti dalla pandemia, per supportare la crescita dell’azienda sui mercati globali e, soprattutto, la forte accelerazione impressa dall’ampliamento dell’offerta di servizi in ambito digitale e per l’open banking.

Nello specifico, si prevede un potenziamento delle aree di business analysis, consulting e information technology con ricerche che riguardano principalmente posizioni di business analyst, project manager, data scientist, consultant, software developer (.net e java), system engineer, network engineer ed esperti in cyber security.

È richiesta una formazione in finanza, ingegneria gestionale, ingegneria informatica, data science, matematica e fisica. Crif offre un ambiente internazionale, lavoro in team, training on the job e un processo di performance development in grado di favorire l’acquisizione di competenze e la valutazione costante.

A seconda delle aree in cui saranno inseriti, i candidati si occuperanno per la business analysis di eseguire studi di fattibilità e analisi funzionali; per il consulting avranno il compito di gestire progetti di consulenza riguardanti l’implementazione di strategie/policy di analisi, valutazione del credito e pianificazione marketing-commerciale. Infine, chi entrerà a far parte dell’area information technology si occuperà dello sviluppo informatico e tecnologico delle soluzioni e dei prodotti, nel rispetto dei tempi/costi pianificati e delle specifiche di sicurezza definite a livello aziendale internazionale.

“Crif oggi ha un team composto da oltre 5.700 professionisti che operano a supporto di istituti di credito, assicurazioni, utilities, imprese e consumatori di 4 continenti. Solo grazie alla passione delle nostre persone e alla loro professionalità possiamo portare un mix di innovazione tecnologica, conoscenze cross-settoriali e capacità di interpretare le nuove esigenze dei nostri clienti. Per questo dedichiamo particolare attenzione non solo all’inserimento, ma anche alla crescita e alla costante valorizzazione delle nostre risorse”, commenta Loretta Chiusoli, corporate hr & organizational processes senior director di Crif.

La costante ricerca di nuovi talenti ha portato Crif a consolidare la collaborazione con le università ed enti di formazione nazionali e internazionali. In particolare, Crif ha promosso e strutturato in collaborazione con l’Università di Bologna due master professionalizzanti. Il primo è il master full time di II livello “quantitative risk management”, partito a Febbraio 2021 con la V edizione e 13 studenti, erogato totalmente in lingua inglese. Di più recente attivazione è il master di I livello (formula weekend) “Cyber Security: from design to operations”, pensato sia per studenti che desiderano perfezionare la propria preparazione, sia per professionisti del settore che intendono approfondire l’ambito della cyber security. Il master è alla II edizione ed è partito a gennaio con 15 studenti.