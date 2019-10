Crif ottiene licenza per credit bureau privato in Indonesia

La Financial services authority of Indonesia (Ojk) ha rilasciato una credit bureau license a Clik, società affiliata di Crif e joint venture con altri fornitori di tecnologia e servizi leader nel settore finanziario indonesiano (Valdo International, Bintang Mulia Andalan, Global Integrasi prima e Wahyu Kartu). Lo ha annunciato oggi l’azienda specializzata in sistemi di informazioni creditizie (sic), business information, e soluzioni per il credito.

Pt Clik inizierà a lavorare con i dati provenienti dal registro pubblico dei crediti (Pcr), attualmente raccolti dall’Ojk. I dati del registro pubblico dei crediti saranno regolarmente condivisi e aggiornati da Clik. La pcr rappresenta centinaia di milioni di linee di credito fornite regolarmente da banche, Nbfi, Ifm e prestatori p2p.

“L’istituzione di un credit bureau contribuirà a sviluppare il mercato creditizio locale, consentendo alle pmi e ai consumatori di passare a un mercato più avanzato basato su dati creditizi. Inoltre, grazie alla disponibilità di informazioni sul credito complete e aggiornate, gli istituti finanziari saranno in grado di fornire servizi a costi notevolmente ridotti e di ampliare l’offerta di credito al segmento dei consumatori e delle pmi” si legge in una nota della società.

Facendo leva sull’ampio set di dati e la profondità dello storico delle informazioni disponibili, Clik sarà in grado di fornire fin da subito un bureau score personalizzato per più segmenti. A questo si aggiunge la suite di servizi che Crif offre in Indonesia, e in oltre 50 paesi in tutto il mondo, Clik sarà dotato di un mix unico di tecnologia, servizi, competenze e set di dati, per fornire una gamma completa di servizi per la gestione del rischio e dei processi del credito.

“Il credit bureau rappresenta un ulteriore importante milestone per Crif nella strategia di sviluppo commerciale del Paese. Crif opera in Indonesia fin dal 2013, fornendo soluzioni analitiche e software a tutti i diversi segmenti dell’industria del credito. La presenza di CRIF si è consolidata nel 2017 con l’acquisizione di PT Visi Globalindo Data Utama, uno dei principali fornitori di informazioni commerciali del Paese”, spiega Leonardo Lapalorcia, managing director di Crif Pt.

“La posizione di mercato unica di Crif in Indonesia è oggi ulteriormente rafforzata dalla crescente presenza del Gruppo nella regione Asia Pacific, con 1.000 dipendenti diretti, 16 società e un patrimonio di clienti ed esperienze in ciascuna delle aree geografiche servite”, aggiunge Lamberto Barbieri, managing director di Crif Asia.