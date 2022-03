Crif – Mister Credit: tra 2016 e 2021 cresciuta del 10% la quota di italiani con un prestito

Dal 2016 al 2021 è cresciuta del 10% la quota di italiani che hanno almeno un finanziamento attivo, passando dal 34,6% al 44,5%. Ad incidere sul totale è stata soprattutto la percentuale di famiglie con prestiti finalizzati, salita dal 43,3% al 50,7%, mentre è scesa del 2% la percentuale di famiglie con un mutuo (dal 22,8% al 20,8%) e con un prestito personale (33,9% a 28,4%). In 5 anni l’importo medio della rata è progressivamente diminuito da 360 a 315 euro e l’esposizione residua è passata da 34.462 euro del 2016 a 32.191 euro del 2021. È quanto emerge dalla Mappa del Credito, lo studio sull’utilizzo del credito da parte degli italiani realizzato da Mister Credit, l’area di Crif che si occupa dello sviluppo di soluzioni e strumenti educational per i consumatori, partendo dall’analisi dei dati disponibili in Eurisc, il sistema di informazioni creditizie.

“Nonostante la tradizionale cautela degli italiani nel ricorrere al credito bancario per finanziare i propri consumi o l’acquisto della casa, nel 2021 è cresciuta ulteriormente (+5,4% vs 2020) la platea dei cittadini maggiorenni che risultano avere un mutuo o un prestito in corso, arrivata al 44,5% del totale – si legge in un comunicato stampa -. Un trend iniziato nel 2016 e consolidatosi negli ultimi due anni di pandemia, caratterizzati da condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli anche per i finanziamenti di modesto importo. Al contempo, però, è migliorata la sostenibilità finanziaria delle famiglie italiane, con il rischio di credito che nell’ultima rilevazione del 2021 ha visto il tasso di default 90 past due registrare una riduzione per attestarsi all’1,2%, il livello più basso degli ultimi anni. A questo risultato hanno contribuito, oltre alle moratorie e agli strumenti di sostegno attivati per contenere gli impatti della pandemia, anche l’atteggiamento responsabile delle famiglie e i tassi di interesse confermati dalla Bce ai minimi storici”.

Secondo l’analisi di Mister Credit, la rata media rimborsata a livello pro capite ogni mese è scesa ancora fino a 315 euro (-2,8% rispetto al 2020), mentre l’importo residuo che resta da rimborsare per estinguere i finanziamenti in corso si è attestato a 32.191 euro, in lieve flessione rispetto al 2020, malgrado il peso ancora rilevante dei mutui ipotecari che continuano ad avere un’incidenza significativa nel portafoglio delle famiglie italiane.

“Nel corso dell’ultimo anno i flussi di credito erogato alle famiglie sono cresciuti in modo significativo per riportarsi sui livelli non troppo distanti da quelli pre covid. In particolare, la dinamica è stata positiva per il credito al consumo e per il comparto dei mutui mentre i prestiti personali hanno risentito ancora degli effetti della crisi generata dalla pandemia – commenta Beatrice Rubini, direttore della linea Mister Credit di Crif -. Nel complesso la sostenibilità degli impegni finanziari da parte delle famiglie si è confermata elevata ma per il prossimo futuro bisognerà valutare gli impatti derivanti dall’evoluzione della pandemia, dall’incertezza causata dal conflitto in Ucraina nonché dalla crescita dei costi dell’energia e delle materie prime oltre che dei tassi di interesse, tutti fattori che indubbiamente rappresentano un motivo di preoccupazione per gli italiani”.

Dal 2016 è costantemente aumentato il ricorso al credito

Nel corso degli ultimi 6 anni la platea degli italiani con almeno un contratto di finanziamento attivo è aumentata in maniera graduale e costante, stimolata anche da condizioni di offerta e tassi appetibili e da misure di politica monetaria e fiscale particolarmente accomodanti adottate a livello nazionale ed europeo per contrastare la crisi economico-finanziaria indotta dalla pandemia.

“Nonostante l’impatto del covid 19, la sostenibilità finanziaria delle famiglie in questi anni è migliorata costantemente, come si evince chiaramente non solo dagli indicatori relativi alla qualità del credito (il tasso di default è progressivamente sceso rispetto all’1,8% del 2016), ma anche dalla diminuzione della rata media rimborsata ogni mese (-12,5% dal 2016) e dall’esposizione residua per estinguere i finanziamenti in corso (-6,5% vs 2016)”, precisa il report di Mister Credit.

Negli questi ultimi anni è cambiata anche la composizione degli impegni delle famiglie, con la quota di mutui immobiliari che è leggermente diminuita (al 20,8% vs il 22,8% del 2016) così come è calata l’incidenza dei prestiti personali (scesi al 28,4% del totale) a fronte della crescita del peso dei prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi, che nell’ultima rilevazione sono arrivati a spiegare il 50,7% del totale. La crescita di questa ultima forma tecnica è collegata anche alla resilienza dei consumi di elettrodomestici, elettronica e articoli di arredamento e per la casa durante la pandemia, nonché dal costante sviluppo dell’e-commerce.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Italiani con un finanziamento 34,6% 36,3% 38,1% 40,7% 42,2% 44,5% Rata mensile in euro 360 355 350 336 324 315 Esposizione residua in euro 34.462 33.835 33.564 32.628 32.231 32.191 Quota mutui immobiliari 22,8% 22,4% 22,1% 21% 21% 20,8% Quota prestiti personali 33,9% 34% 33,2% 32,8% 31,2% 28,4% Quota prestiti finalizzati 43,3% 43,6% 44,7% 46,2% 47,8% 50,7%

Fonte: Mappa del Credito Crif – Mister Credit

Il ricorso al credito in questi ultimi anni riflette anche l’evoluzione dei comportamenti delle famiglie italiane e la loro crescente propensione verso l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, accelerata dalla pandemia. A questo riguardo, analizzando la domanda di finanziamenti, emerge infatti come nell’anno 2021 le richieste di credito indirizzate verso le piattaforme di operatori “nativi digitali” siano cresciute dell’83% rispetto al 2020.

In Valle d’Aosta e Toscana più della metà degli abitanti ha un finanziamento attivo

La Mappa del credito Crif – Mister Credit propone anche un approfondimento di dettaglio a livello regionale. Per quanto riguarda il focus sulla popolazione maggiorenne che risulta essere intestataria di almeno un contratto di credito rateale, nel 2021 la Valle d’Aosta guida la classifica nazionale con il 55,8%, seguita a debita distanza dalla Toscana, con il 50,5% e dal Lazio, con il 49,4%.

All’estremo opposto della graduatoria, invece, si posiziona il Trentino Alto Adige, con solo il 25,8% degli abitanti che hanno fatto ricorso al credito. Al di sotto del 40% si collocano anche Calabria, Campania, Molise e Basilicata.

Rata media mensile: l’importo più alto in Trentino-Alto Adige, Lombardia e Veneto

Le regioni in cui i cittadini sostengono mensilmente la rata media pro-capite più elevata sono Trentino-Alto Adige (€ 378 malgrado la contrazione più marcata rispetto all’anno precedente, quando era stata pari a € 429), Lombardia (€ 360), e Veneto (€ 354). Seguono Emilia-Romagna (€ 338) e Friuli-Venezia Giulia (€ 329). In tutte queste regioni si rileva un’elevata incidenza dei mutui, caratterizzati da un importo da rimborsare più elevato rispetto alle altre forme tecniche. Inoltre, il valore degli immobili in queste aree del Paese risulta più consistente, anche alla luce di un reddito disponibile spesso più elevato rispetto alla media nazionale. Al Sud e nelle isole, invece, si registrano rate mensili più leggere, soprattutto in Calabria (€ 262), in Sardegna (€ 263) e in Molise (€ 277).

L’esposizione residua ancora da rimborsare: Lombardia e Trentino-Alto Adige in testa, ultima la Calabria

Come emerso dalla Mappa del credito, anche per quanto riguarda l’esposizione residua si registra una situazione analoga: Lombardia al primo posto del ranking nazionale con € 40.702 (in leggero aumento rispetto al 2020), seguita da Trentino-Alto Adige (€ 40.332) e dall’Emilia-Romagna (€ 37.392). In generale, in queste regioni si evidenzia un’elevata incidenza dei mutui nel portafoglio.

All’estremo opposto, i cittadini della Calabria presentano una esposizione residua pari circa alla metà di quella dei lombardi, con € 20.798. Anche in Sicilia e Molise il valore che rimane ancora da rimborsare per estinguere i contratti di finanziamento risulta inferiore ai € 25.000.