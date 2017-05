Crif: nel 2016 interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti in aumento del 5,1%

di

Le interrogazioni relative a nuove richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti presentate dalle imprese italiane, nell’aggregato di aziende individuali e società di capitali, ha registrato nel IV trimestre un incremento del 4,6%. Lo evidenzia l’ultimo Barometro di Crif, che sottolinea come il dato relativo agli ultimi tre mesi dell’anno scorso rappresenta il record in valore assoluto di interrogazioni da quando sono iniziate le rilevazioni.

Secondo l’analisi il dato relativo al trimestre appena concluso chiude un 2016 estremamente positivo, che ha visto il trend incrementale delle interrogazioni nel corso dell’intero anno che, complessivamente, si caratterizza per una crescita pari al 5,1% rispetto al 2015. La performance del 2016 è ancora più significativa se si considera che anche il 2015 si era caratterizzato per un sensibile incremento ed evidenzia una dinamica positiva anche nel confronto con gli anni precedenti a conferma di una situazione congiunturale più distesa.

In parallelo è cresciuto in modo significativo anche l’importo medio richiesto, che a livello di anno si è attestato a 79.361 euro, in aumento del 9% rispetto all’anno precedente.

Entrando maggiormente nel dettaglio, lo studio di Crif consente di distinguere l’andamento del numero di richieste relative a imprese individuali e società di capitali: negli ultimi 12 mesi le Società di capitali hanno fatto registrare un incremento del +5,7% rispetto al 2015, mentre le imprese individuali hanno fatto segnare un più contenuto +4,2%.

Nello specifico dell’ultimo trimestre del 2016 le società di capitali e le imprese individuali hanno fatto registrare rispettivamente un incremento pari a +4,2% e +5,2%. Più in generale si osserva come l’andamento delle due tipologie di imprese sia stato speculare nel corso degli ultimi due trimestri dell’anno scorso.

L’andamento dell’importo medio richiesto

Dato altrettanto significativo che emerge dal Barometro Crif è rappresentato dall’aumento dell’importo medio richiesto. In generale nel corso del 2016 si è assistito ad un trend di crescita e, nell’aggregato di imprese individuali e società, si è attestato a 79.361 euro contro i 72.805 euro del 2015 (+9,0%).

Scendendo maggiormente nel dettaglio, è interessante osservare come le imprese individuali abbiano fatto segnare un importo medio pari a 34.843 euro, con un incremento del +3,3% rispetto al 2015. Le società di capitale, invece, hanno fatto registrare un incremento decisamente più sostenuto (+9,9%) che ha portato il valore medio richiesto a 109.129 euro, contribuendo in maniera significativa al trend incrementale per l’aggregato delle due tipologie di imprese.

Relativamente alla distribuzione per classi di importo, dall’ultimo aggiornamento del Barometro Crif emerge anche come la fascia al di sotto dei 5.000 euro continui ad assorbire quasi un terzo del totale (il 30,5%) in virtù del peso preponderante delle interrogazioni effettuate da imprese di piccola e piccolissima dimensione.

Distribuzione delle interrogazioni per classi di importo % dati anno corrente Fino a 5.000 € 30,5% Da 5 a 10.000 € 9,1% Da 10 a 20.000 € 15,8% Da 20 a 50.000 € 21,2% Oltre 50.000 € 23,4%

Fonte: EURISC – Il Sistema CRIF di Informazioni Creditizie

“Nell’anno appena concluso si è assistito ad un ulteriore consolidamento della dinamica positiva delle richieste di credito da parte delle imprese, che ha visto l’anno chiudersi con il nuovo numero record di interrogazioni in valore assoluto da quando nel 2008 Crif ha iniziato a monitorare questo indicatore in modo sistematico – ha spiegato Simone Capecchi, executive director di Crif -. Per altro il 2016 ha visto anche la conferma della crescita dell’importo medio richiesto, segnale di un generale miglioramento delle condizioni congiunturali e di una più distesa relazione banche-imprese. Dall’altra parte le aziende di credito, che nel corso degli ultimi mesi hanno beneficiato nel comporre l’offerta di tassi di funding più favorevoli e di una riduzione degli indicatori di rischiosità, hanno aperta la sfida di individuare le imprese più profittevoli da affidare. In particolare, devono affinare i loro sistemi di valutazione con informazioni e indicatori aggiuntivi su imprese/imprenditore e territorio, allargando l’analisi oltre alle ‘grandezze quantitative’ e stimando dimensioni qualitative quali le capacità imprenditoriali o del management, la bontà del business plan e la competitività del settore di riferimento per intraprendere un cammino di crescita sano e comune”.

Crif: nel 2016 interrogazioni relative alle richieste di valutazione e rivalutazione dei crediti in aumento del 5,1% ultima modifica: da