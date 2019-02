Crif, nel 2019 in programma 150 assunzioni

di

Crif prosegue anche nel 2019 i piani di potenziamento dell’organico per sostenere progetti di sviluppo globale dell’azienda.

A conclusione del biennio 2017-2018, che per le sole società italiane ha visto l’inserimento in organico di circa 350 dipendenti e più di 300 tirocinanti, per l’anno in corso sono infatti previste 150 nuove assunzioni, al netto delle sostituzioni e degli inserimenti legati all’avviamento di nuovi progetti.

I nuovi inserimenti sono previsti principalmente per le sedi di Bologna e Milano ma 30 dei nuovi assunti avranno come sede di lavoro il Crif Campus di Varignana, nel comune di Castel San Pietro alle porte di Bologna, dove nel 2018 è stato inaugurato un nuovo polo operativo che già oggi ospita un centinaio di dipendenti che stanno sperimentando un’esperienza di smart work di riferimento per l’intera community aziendale, italiana ed internazionale.

Per le nuove assunzioni Crif focalizzerà la ricerca principalmente su profili di Business Analyst, Data Analyst, Data Scientist, Consultant, Software Developer tecnologia .net e java, System Engineer, Network Engineer e Project Manager che verranno inseriti nelle aree:

– BUSINESS ANALYSIS: chi lavora in quest’area si occupa di gestire il ciclo di vita dei prodotti/servizi Crif. Dallo studio di fattibilità fino all’analisi funzionale, interfacciandosi sia con il mercato per coglierne le esigenze che con i colleghi dell’Information Technologies per lo sviluppo SW.

– CONSULTING: chi lavora in quest’area si occupa di gestire progetti di consulenza riguardanti l’implementazione di strategie/policy di analisi e valutazione del credito, di pianificazione commerciale e di marketing presso banche, istituti finanziari e imprese.

– SALES: chi lavora in quest’area si occupa di promuovere i prodotti/servizi Crif presso la clientela, assicurando una elevata soddisfazione del cliente.

– INFORMATION TECHNOLOGY: chi lavora in quest’area si occupa dello sviluppo informatico dei progetti/prodotti, nel rispetto dei tempi/costi pianificati e delle specifiche di sicurezza definite a livello aziendale.

In linea generale i candidati ideali sono in possesso di una laurea triennale o magistrale in finance, ingengeria gestionale, ingegneria infomatica, data science e business informatics, matematica e fisica.

Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese, un approccio smart, innovativo e proattivo al lavoro, oltre alla capacità di pensare fuori dagli schemi e di essere goal oriented.

Le posizioni aperte e le opportunità professionali in Crif sono pubblicate sul portale dedicato sulla pagina corporate su linkedin.

Inoltre, in questi anni la costante ricerca di nuovi talenti ha portato Crif a collaborare con le università ed enti di formazione nazionali. In particolare, Crif ha promosso e strutturato la didattica del Master full time di II livello in “Quantitative Risk Management” con l’Università di Bologna mentre il prossimo novembre partirà, sempre in collaborazione con l’Università di Bologna, il Master di I livello (formula weekend) in “Cyber Security: from design to operations”, pensato sia per studenti che vogliono perfezionare la propria preparazione sia per professionisti del settore.

Crif, nel 2019 in programma 150 assunzioni ultima modifica: da