Crif: digital lending, al via partnership con Microsoft per supportare gli istituti finanziari

Crif ha stretto una partnership con Microsoft per sviluppare Crif Lending Journey, una soluzione di instant lending (saas) volta a innovare la customer experience nel credito. Lo ha reso noto oggi la società globale specializzata in credit bureau & business information e soluzioni digitali avanzate per lo sviluppo del business e l’open banking.

La nuova proposta promette di aumentare l’onboarding di nuovi clienti del 15%, ridurre il tasso di abbandono per un prestito del 10% e contenere i costi di acquisizione del 50%.

L’applicazione, spiega una nota stampa, si integra facilmente con il back end delle banche attraverso ExpressRoute (cdn) ed è abilitata dall’ecosistema di dati Crif, unico in Italia, che conta oltre 40 fonti informative, da quelle più tradizionali di natura creditizia ed economico-finanziaria a quelle più innovative come digital footprint, open data, fattori Esg e dati di conto corrente, e più di 100 analytics ai based per estrarre insight di valore su cui disegnare journey fortemente data driven e customer centric, con declinazioni ad hoc sui vari mercati. L’infrastruttura cloud di Microsoft sulla quale è basata la soluzione garantisce un networking sicuro e conforme alle normative europee.

Crif Lending Journey è disponibile sul marketplace Appsource di Microsoft tra le app su cloud Azure.

“L’avvio della partnership con Microsoft rappresenta un ulteriore passo nel percorso strategico di innovazione delle nostre soluzioni di customer journey as a service, basate su piattaforme di ultima generazione. D’altronde digitalizzazione e innovazione sono ormai driver imprescindibili nei servizi finanziari e i player del mercato devono poter rispondere alle esigenze di consumatori e imprese con nuovi customer journey, disegnati realmente attorno ai clienti finali. Per supportare gli istituti finanziari in questo scenario abbiamo lanciato sul mercato soluzioni altamente innovative come Crif Lending Journey, che si fonda su una piattaforma digitale con un’architettura api based, cloud-native e serverless. La collaborazione con Microsoft ci consentirà di rafforzare la visibilità della nostra soluzione di smart lending sui mercati globali e di rispondere alla crescente domanda di avanzate soluzioni in cloud per la gestione evoluta dei processi di credito, contando sulla continua innovazione tecnologica, di sviluppo e gli investimenti in cybersecurity del Marketplace Azure” – spiega Andrea Martellone, digital platform business development & ecosystem strategy senior director di Crif.

“Ogni organizzazione può, partendo dal patrimonio di dati in suo possesso, fare leva sulla tecnologia per diventare una tech company, innovando il proprio modello di business e mettendo a disposizione del mercato soluzioni innovative – ha dichiarato Fabio Santini, direttore divisione global partner solutions di Microsoft Italia -. Siamo particolarmente orgogliosi che la soluzione sviluppata da Crif per aiutare gli istituti finanziari ad offrire ai clienti, consumatori e imprese, esperienze di credito veloci, smart e sicure da oggi sia disponibile sul nostro marketplace, aprendo possibilità di crescita e sviluppo sia a livello nazionale che internazionale. In Microsoft siamo impegnati non solo a mettere a disposizione delle organizzazioni le nostre piattaforme tecnologiche per trasformare il loro business, ma anche tutti gli strumenti per poter estendere scenari innovativi a un gruppo ampio di aziende in tutto il mondo”.

“La soluzione Crif consente ai player finanziari di utilizzare in un unico touchpoint tutte le più avanzate leve digitali, quali ecosistema di dati di open banking, funzionalità di digital onboarding integrate con sistemi di know your customer, soluzioni di remote collaboration, processi misti ‘self-supported digitally enabled’. Si tratta di una one-stop solution che risponde alle esigenze di digitalizzazione dei player finanziari, da un lato, e a quelle di servizi più evoluti da parte dei clienti nella next generation finance era, dall’altro”, commenta Simone Capecchi, executive director di Crif.