Crif cresce a Singapore con l’acquisizione di BizInsights

Crif ha annunciato l’acquisizione di BizInsights, un provider di informazioni commerciali online con sede a Singapore e di proprietà della Elixir Technology Pte Ltd.

Attualmente BizInsights offre a clienti locali e internazionali informazioni sulle aziende di Singapore raccolte da fonti ufficiali e aggregate attraverso un’innovativa piattaforma online. Inoltre, BizInsights fornisce vari tipi di report informativi tramite funzionalità API e servizi personalizzati che supportano la digitalizzazione nei processi di trasformazione aziendale e le esigenze di gestione dei rischi commerciali.

La nuova società, che assumerà la denominazione di Crif BizInsights, fornirà a imprese e professionisti informazioni commerciali e analisi dettagliate che consentiranno di monitorare in modo efficace potenziali partner, clienti, fornitori e concorrenti migliorando le attività di targeting e fornendo un concreto supporto nel soddisfare i requisiti di due diligence e conformità normativa.

Il contesto di mercato in cui BizInsights opera è caratterizzato dal fatto che Singapore ha un’economia di libero mercato molto sviluppata e in crescita nonché un Pil pro capite più elevato rispetto alla maggior parte dei paesi sviluppati. Membro della Asean Economic Community, nel corso degli anni Singapore ha attratto importanti investimenti internazionali in particolare nel settore della manifattura avanzata e in quello farmaceutico e sta rafforzando la sua posizione di principale centro finanziario e tecnologico del Sud-Est asiatico. Alla luce di questo, le imprese locali e i gruppi internazionali con una presenza nella regione hanno sempre di più l’esigenza di affidarsi a informazioni commerciali accurate e affidabili per prendere le migliori decisioni di business.

L’ingresso di Singapore tra i Paesi asiatici, in cui Crif già vanta una presenza consolidata, rientra in un più ampio piano di crescita del Gruppo con l’obiettivo di mettere a disposizione dei clienti globali di Crif l’accesso a una copertura informativa ancora più completa per soddisfare le loro esigenze.

“Siamo entusiasti all’idea che BizInsights sia entrata a far parte della famiglia Crif. Condividiamo infatti gli stessi valori volti a fornire informazioni di qualità attraverso soluzioni tecnologicamente innovative. Grazie al consolidamento della presenza di Crif nella regione le aziende singaporiane oggi possono disporre di una più ampia gamma di prodotti e servizi innovativi”, ha commentato Lau Shih Hor, ceo di BizInsights.

“Siamo lieti di annunciare l’acquisizione di un fornitore che vanta una consolidata leadership nelle informazioni commerciali a Singapore, cosa che consentirà a Crif di rafforzare ulteriormente la sua presenza in una regione come quella dell’Asia-Pacifico che si caratterizza per vivacità e tassi di crescita significativi. Grazie a questo accordo Crif beneficerà dell’unione tra le sue competenze di business e una piattaforma innovativa, potendo così supportare le aziende singaporiane e i nostri clienti globali nel loro processo di crescita profittevole e innovazione”, ha affermato Carlo Gherardi, chairman di Crif.

“Crif opera in Asia attraverso società locali che offrono al mercato servizi di informazione commerciale e soluzioni di provisioning. I nostri clienti gestiscono i rischi commerciali utilizzando i nostri report, che si fondano su informazioni commerciali e creditizie complete ed aggiornate, e le liste di marketing funzionali allo sviluppo del business. Ora, grazie all’acquisizione di BizInsights, Crif fornirà una piattaforma innovativa ed estremamente flessibile attraverso la quale poter accedere a dati, informazioni e analisi di altissima qualità”, ha aggiunto Lamberto Barbieri, managing director di Crif Asia.

L’accordo è stato raggiunto grazie a David Emery, presidente di Reciprocus International Pte Ltd, che manterrà un ruolo consultivo nell’ambito della transazione.

“L’aspirazione di un deal-maker è sempre quella di trovare una corrispondenza perfetta e in questa transazione la combinazione tra la posizione unica di BizInsights nel settore delle informazioni commerciali a Singapore e la presenza a livello globale di Crif, unita alle sue competenze all’avanguardia come leader nello stesso settore, ha permesso a Reciprocus di portare a termine la propria missione con successo”, ha spiegato David Emery.

