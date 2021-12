Crowdfunding, su Bookabook la raccolta per il primo libro di Roberto Tirrito

Mancano 46 giorni e 74 copie all’obiettivo per finanziare la pubblicazione del libro La seconda era spaziale di Roberto Tirrito. Il testo è presentato lo scorso 17 dicembre nella sala Falcone-Borsellino del Comune di San Cataldo (Caltanissetta) insieme con i libri Racconti di casa nostra di Giuseppe Bellanca e Non aspettare il prossimo Natale di Antonio Interlandi, nel corso dell’evento “Dalla lettura al palato” organizzato da Mariangela Galante, responsabile marketing SimplyBiz, che supporta anche economicamente il crowdfunding.

Ambientato in un futuro non ben precisato, il libro nasce da una domanda che si è posto l’autore. “Mi sono chiesto se avessimo, noi esseri umani, sempre imitato la natura o se fosse una qualità intrinseca nell’evoluzione. Siamo portati a emulare ciò che vediamo oppure è un atteggiamento già scritto come il codice genetico?”, racconta Tirrito nella pagina dedicata alla raccolta fondi su Bookabook.

La seconda era spaziale racconta il momento in cui l’umanità si trova a dover colonizzare Marte e il sistema solare. Le vicende dell’assemblea costituita dagli Stati membri per la spartizione di Marte si intrecciano con quelle del team di terra che segue la missione e, malauguratamente per lui, con quelle di un ignaro data hider che fa di tutto per rimanere nell’ombra.

Roberto Tirrito, classe 1988, da sempre appassionato di letteratura, inizia a scrivere durante l’adolescenza e ancor prima sviluppa la sua vena creativa. Oltre a essere autore di racconti e romanzi inediti, è grafico e studia musica da anni. Nel tempo libero ama praticare sport ed è allenatore di rugby.

Il crowdfunding per il libro di Roberto Tirrito su Bookabook sarà attiva fino al 4 marzo.

Bookabook nasce nel 2014 dall’idea trasformare il lettore da consumatore a parte attiva della vita del libro. Ha costruito una delle comunità di lettori più numerose in Europa e lanciato la carriera di autori poi approdati a Mondadori, Giunti, Longanesi, Rizzoli, Piemme.