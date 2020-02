Crowdfunding immobiliare, Concrete Investing raccoglie 2,5 mln in 24 ore

Si è chiusa in 24 ore, con il superamento del massimale di 2 milioni di euro, la sesta raccolta di Concrete Investing volta al il finanziamento di Park Towers Milano,il nuovo sviluppo residenziale di Bluestone, società di sviluppo immobiliare che da oltre 20 anni opera sul territorio milanese.

La piattaforma di equity crowdfunding autorizzata da Consob aveva già portato a termine operazioni per progetti residenziali di pregio promosse da primari operatori del settore, come Impresa Rusconi, Immobiliare Percassi e Gruppo Borgosesia, per un capitale complessivo raccolto di circa 8 milioni di euro sulle sei precedenti operazioni.

Per quest’ultima raccolta la piattaforma ha ricevuto oltre 150 adesioni, per un totale di circa 2.500.000 euro. Essendo però fissata a 2 milioni di euro la raccolta massima per tale operazione, Concrete Investing ha potuto accogliere gran parte delle adesioni rimborsando gli investimenti in eccesso.

La raccolta per il finanziamento di Park Towers Milano era aperta agli investitori professionali e retail, con un ticket minimo di ingresso di 5.000 euro e prevede un tasso di rendimento annuale atteso (Irr) pari al 18,10% e un holding period di 36 mesi. Sono previste clausole a tutela degli investitori tra cui liquidation preference, postergazione dei finanziamenti soci e la clausola anti-diluizione e, come in alcune precedenti offerte della piattaforma, la possibilità di uscita anticipata rispetto all’holding period previsto.

“La raccolta di Park Towers Milano è un ulteriore successo che premia il nostro impegno a presentare progetti con adeguati profili rischio-rendimento che vanno incontro il più possibile agli interessi degli investitori sia professionali che retail – ha commentato Lorenzo Pedotti, ceo di Concrete Investing –. Il raggiungimento così veloce del target di raccolta da una parte rappresenta e conferma la qualità della proposta, dall’altra ha fatto si che purtroppo diversi investitori non siano riusciti a partecipare all’Offerta, ma ci auguriamo possano valutare le prossime iniziative alle quali stiamo già lavorando e che verranno presentato sul portale nel prossimo periodo Siamo inoltre molto onorati di essere stati scelti ancora da soggetti di altissimo standing come Bluestone, operatore specializzato nel mercato e come Asti Architetti, uno studio che sta contribuendo in modo sostanziale alle più importanti operazioni di riqualificazione di Milano”.