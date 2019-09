Crowdfunding immobiliare, i millennial pensano sia una grande opportunità

Che tipo di investimento di lungo termine prediligono i millennial? Una ricerca condotta recentemente negli Stati Uniti da Bankrate e Ssrs ha evidenziato una sorprendente predilezione per la scelta immobiliare, addirittura superiore a quella azionaria, tradizionale leader nel mercato di Oltreoceano.

Alla domanda: “Quale pensi sia la migliore opzione di investimento per quella parte di liquidità di cui non ritieni di aver bisogno nei prossimi 10 anni?”, il 31% degli intervistati ha indicato gli immobili.

Ad amare più degli altri l’investimento immobiliare è proprio la generazione Y, che per tradizione è indicata come poco incline a comprare l’abitazione in cui vive. Per il 36% dei millenial, addirittura, quello immobiliare è il miglior investimento.

“Si tratta di un trend per certi versi sorprendente, che apre opportunità davvero interessanti per le piattaforme di crowdfunding immobiliare come Housers – ha commentato João Távora, International Managing Director di Housers per Italia e Portogallo –. Più di ogni altra categoria di consumatori, i millennial hanno grande familiarità con le tecnologie e con il web, e poter accedere a una piattaforma Internet per i propri investimenti immobiliare può davvero avere un grande appeal”.

