Crowdfunding Festival 2022, l’8 e 9 giugno a Bologna le tappe dedicate al match funding per gli enti locali

Dopo le prime due tappe di Roma e Padova, si terranno l’8 e il 9 giugno all’R2b Volvo Congress Center – Exhibition Hall di Bologna le ultime due tappe del Crowdfunding Festival 2022. Giunta alla terza edizione, l’iniziativa è promossa da Fondazione Fenice con Eurocrowd e Art-Er (Regione Emilia Romagna), con il patrocinio del Comune di Padova.

Obiettivo della manifestazione è promuovere lo strumento finanziario del crowdfunding, ovvero l’arte di finanziare il proprio progetto attraverso piattaforme digitali con contributi da parte del crowd. Numerose a questo scopo le iniziative avviate da Gruppo italiano strategico coordinato da Andrea Grigoletto, direttore tecnico di Fondazione Fenice, e Francesca Passeri, direttrice di Eurocrowd, in sinergia con i principali attori del mercato italiano: BackToWork, WeAreSarting, Lita, Osborne&Clarke, Lemonway, Produzioni dal Basso, Civiesco, Crowdcore, Art-Er, Rete del Dono, BizPlace e Trentino Sviluppo.

“Come Eurocrowd siamo molto impegnati nello sviluppare il mercato Europeo del crowdfunding e l’esperienza nazionale del Gruppo italiano strategico sui temi dell’educazione finanziaria è spesso l’apripista di sperimentazioni che poi replichiamo su scala europea” dichiara Francesca Passeri.

Dopo la giornata del 24 maggio a Roma dedicata a “Il crowdfunding dopo il nuovo regolamento” e le due sessioni del 27 maggio a Padova su “Equity crowdfunding per imprese e startup” e “Donation&reward crowdfunding”, gli appuntamenti di Bologna saranno incentrate su “Crowdfunding civico e match-funding: un’opportunità per gli enti locali” e “Laboratorio finale del percorso pilota per gli enti locali dell’Emilia-Romagna”.

Di seguito il programma delle due giornate:

Bologna 08 giugno, “Crowdfunding civico e match-funding: un’opportunità per gli enti locali”

14:00-14:20 Saluti di benvenuto

14:20-14:40 "Crowdfunding e attivazione delle comunità locali: Il valore delle Fondazioni bancarie a sostegno del territorio"

Valeria Vitali, Rete del Dono;

14.40-15.00 "Il crowdfunding civico per progetti locali di sviluppo sostenibile: L'esperienza di Emil Banca"

Luca Borneo, GINGER; Serena Carletti, Emil Banca;

15:00-15:20 "Rigenerazione, inclusione e partecipazione: La PA come facilitatore e co-finanziatore di progetti locali"

Angelo Rindone, Produzioni dal Basso;

15:20-15:40 "Il percorso pilota di Art-ER dedicato agli enti locali: Il match-funding per la rigenerazione urbana"

Martina Lodi, Art-ER;

15:40-16:00 "Linee guida per enti locali: La blueprint di Eurocrowd"

Francesca Passeri, Eurocrowd;

Bologna 09 giugno, “Laboratorio finale del percorso pilota per gli enti locali dell’Emilia-Romagna”