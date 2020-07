Crowdinvesting, Osservatorio PoliMi: è ancora record, raccolti 908 milioni, 391 negli ultimi 12 mesi

Ancora risultati r ecord per il crowdinvesting in Italia, che continua a raddoppiare anno su anno: al 30 giugno, infatti, i fondi erogati in totale ammontavano a 908 milioni di euro contro i 517 di un anno fa. L ’equity crowdfunding è arrivato a 159 milioni (erano 82 a giugno 2019 e già avevano moltiplicato per due il risultato del 2018), mentre il lending ha raggiunto quota 749 (410 relativi a prestiti a persone fisiche e 339 a imprese) contro i 435 d el 2019, a loro volta il doppio del 2018. Gli ultimi 12 mesi da soli hanno contribuito con la cifra record di 390,8 milioni di euro , 76,6 raccolti nel l’equity ( erano 49 l’anno precedente) e 314,2 nel lending (207), con un tasso di crescita relativo che non fa sfigurare l’Italia rispetto ad altri Stati europei, anche se il gap sui volumi si mantiene significativo . Va inoltre segnalata la sensibile crescita nel real estate: i portali di equity specializzati hanno erogato negli ultimi 12 mesi risorse per 19,5 milioni di euro , quelli di lending per 29,2 ( 48,7 milioni in totale), q uasi triplicando rispetto al periodo precedente . Sono le principali evidenze emerse dal qu into report italiano sul crowdinvesting realizzato dall’Osservatorio omonimo della School of Management del Politecnico di Milano, presentato questa mattina. Ancoraecord per ilin Italia,i fondi erogati in totale ammontavano a 908 milioni di euro contro i 517 di un anno fa. L82 a giugno 2019avevanoquotaprestiti ael 2019, a loro voltadelraccoltil’equityeranosignificativomilioni in totale), qinto



L’Osservatorio sul Crowdinvesting studia quel sottoinsieme del crowdfunding che permette a persone fisiche, ma anche investitori istituzionali e professionali, di aderire direttamente attraverso una piattaforma Internet abilitante a un appello per raccogliere risorse destinate a un progetto imprenditoriale, concedendo un prestito (lending-based model) oppure sottoscrivendo quote del capitale di rischio della società (equity-based model). “Il crowdinvesting continua a crescere in Italia – è stato il commento di Giancarlo Giudici, direttore scientifico dell’Osservatorio – e si rivela come una fonte interessante di liquidità immediata nell’era del Covid19”.



L’equity crowdfunding

Gli ultimi mesi hanno portato alcune interessanti novità regolamentari per l’equity crowdfunding , in particolare la possibilità per i portali autorizzati di collocare titoli di debito, seppure con alcune limitazioni, e di offrire delle ‘vetrine’ per la compravendita delle azioni sottoscritte.

Al 30 giugno 20 20 risultavano autorizzati in Italia 42 portali, 7 in più dell’anno scorso, ma molti non si erano ancora attivat i . Le campagne di raccolta sono state finora complessivamente 595, 193 solo negli ultimi 12 mesi (contro le 170 dell’anno precedente), organizzate da 547 imprese (alcune hanno gestito più di un round). I l tasso di successo continua a mantenersi elevato: 75% nei primi 6 mesi del 20 20 , quando la media generale dell’intero campione dal 2014 è 7 2 ,7%.



Il valore medio del target di raccolta per i progetti non immobiliari è 19 2.481 euro (m ediamente viene offerto in cambio il 10,4% del capitale , valore mediano 5,9 %), 804.914 quello per g li immobiliari ; si con ferma la prassi di offrire titoli senza diritto di voto sotto una certa soglia di investimento (e votanti sopra la soglia). L e piattaform e che hanno finalizzato e raccolto più capitale si susseguono sempre nello stesso ordine: la prima è ancora Mamacrowd (al 30 giugno sfiorava i 34 milioni di euro , 12 in più rispetto a giugno 2019 ) seguita da Crowdfundme ( quasi 29 milioni , cioè il doppio dello scorso anno, e con il maggior numero di campagne pubblicate) e Walliance ( 21,7 milioni , oltre 10 in più sul dato precedente ). Se si considera solo l’ultimo anno, però, al primo posto c’è Crowdfundme (13,78 milioni) seguita da Backtowork24 (13,55 milioni grazie alla campagna monster di Fin-novia che ne ha raccolt i da sola 7,6). In media ogni campagna riceve il sostegno di 96,2 investitori.