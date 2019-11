CvDay, XIII edizione ai blocchi di partenza. Focus sul rapporto tra fintech e credit industry

Credit Village è sempre più attenta alle tematiche legate al mondo fintech e alle sue applicazioni: CvDay 2019, evento giunto alla XIII edizione che rappresenta il più importante e affermato appuntamento italiano del mondo del credito e che vanta una grande partecipazione dei diversi Player del settore tra cui banche, finanziarie e servicer, prevede di dedicare al tema un’intera sessione.

“Il fintech bussa alla porta della credit industry” si svolgerà a partire dalle ore 15,00, e vedrà il coinvolgimento di prestigiosi speaker: prenderà il via con l’intervista di Antonio Vanuzzo, Giornalista finanziario Bloomberg, a Giovanni Bossi, Membro del Board Clessidra Sgr, Co-Head Clessidra Restructuting Fund e Fondatore Cherry. A seguire, è in programma la tavola rotonda moderata da Massimo Famularo, Chief FinTech Editor Credit Village Magazine, che coinvolgerà nel dibattito: Pietro Azzara, Presidente Associazione Italia 4 Blockchain, Raffaele Faragò, ad Centotrenta Servicing, Pietro Lanza, Blockchain Director Ibm Italy (to be confirmed), e Paolo Peruzzetto, Head of Sales Credit Fondiario.

Oltre agli importanti contenuti materia del confronto, CvDay 2019 ospiterà un’intera area dedicata alle startup fintech più innovative riservando loro la possibilità di essere presenti con un desk espositivo a titolo gratuito. Sono numerose le candidature inviate tanto che si è scelto di ampliare l’angolo espositivo dedicato al FinTech.

Le tre startup fintech più innovative selezionate, che si sono aggiudicate la possibilità di partecipare all’evento con un desk espositivo, sono Arisk, Loanxchain e Prestiamoci.

Inoltre, per agevolare la partecipazione delle realtà fintech, Credit Village riconosce un free pass alla sessione pomeridiana ad ogni azienda associata ad Assofintech e all’Associazione Italia4Blockchain; per gli associati interessati a partecipare all’intera giornata di lavori viene, invece, riconosciuto un ingresso scontato a euro 350+Iva (al posto di euro 500+Iva) e, dal secondo partecipante in poi, si applicano i prezzi da listino come da seguente link:

https://www.cvday.events/ prodotto/cvday-2019-pacchetti- ingresso/

I modelli fintech hanno, sin dalla loro apparizione nel mercato, causato una disruption che va ad influire sul funzionamento degli elementi base di tutto il settore, dai prestiti ai pagamenti, dalle assicurazioni alla credit industry. È evidente che il ruolo dei partner tecnologici diventa, per le aziende più tradizionali, la chiave di volta per accelerare la trasformazione digitale dei soggetti coinvolti. Ai, servizi cloud connessi, privacy e sicurezza, tecnologie mobili avanzate sono solo alcune delle applicazioni chiave nel nuovo ecosistema.

Per scoprire le ultime tendenze del settore e avere tutti gli aggiornamenti in tema di applicazioni nel mondo della credit industry, l’appuntamento è a CvDay 2019, in programma il prossimo 20 novembre al Crowne Plaza Hotel di Milano.