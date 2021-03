Dalla collaborazione tra Cattolica Assicurazioni e Gruppo Iccrea nasce la polizza Bcc Vita Unica

Nasce Bcc Vita Unica, la polizza per i clienti che desiderano guardare con serenità al futuro attraverso una soluzione d’investimento studiata su misura per rispondere alle esigenze presenti e future di ogni persona. Realizzata da Cattolica Assicurazioni e Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Bcc Vita Unica, spiega una nota, è pensata per valorizzare il risparmio in un orizzonte di medio e lungo periodo, garantendo al contempo un’ampia flessibilità di gestione e la possibilità di utilizzare diverse funzionalità come strumenti di integrazione del reddito.

Grazie al supporto di un consulente finanziario e dopo un’attenta analisi delle aspettative di rischio e rendimento, il cliente è messo nelle condizioni di scegliere tra due differenti Profili, caratterizzati da altrettante linee di investimento.

Uno è il Profilo Libero, pensato per chi ha già esperienza nel mondo degli investimenti o per chi desidera sentirsi libero di orientare il proprio capitale tra le diverse opzioni disponibili, permette al cliente di gestire in autonomia l’allocazione del patrimonio, scegliendo tra la Gestione Separata Bcc Vita Futuro e gli oltre 100 fondi selezionati dalla Compagnia tra le più rinomate Case d’Investimento mondiali.

L’altro è il Profilo Guidato, studiato per chi preferisce investire in Fondi creati e gestiti direttamente dalla Compagnia. Con questa modalità, oltre alla Gestione Separata il cliente può scegliere una o più soluzioni tra le quattro proposte, ciascuna delle quali è fortemente caratterizzata (da soluzioni Esg a protezione dell’investimento) e distintiva per obiettivo e stile di gestione. Inoltre, grazie all’abilitazione dell’Opzione Investimento, il cliente che sceglie il Profilo Guidato può modificare lo stile di investimento trasferendo parte del capitale della Gestione Separata ai fondi d’investimento della Compagnia.

I clienti che sottoscrivono Bcc Vita Unica scelgono una piattaforma in grado di adattare le opportunità finanziarie e reddituali alle necessità e ai desideri delle diverse fasi della vita. Con Bcc Vita Unica il cliente può rimodellare il proprio investimento in funzione dell’andamento dei mercati, della propria predisposizione al rischio e delle proprie necessità di reddito, ad esempio variando la quota di patrimonio garantito nella Gestione Separata, bilanciando diversamente la propria scelta nei Fondi oppure cambiando approccio o Profilo di investimento.

In virtù delle sue caratteristiche, Bcc Vita Unica è anche uno strumento di integrazione del reddito. La polizza permette infatti di disporre di un flusso reddituale fisso e periodico per tutta la durata del contratto, così come di convertire l’intero patrimonio a scadenza in una forma alternativa di reddito.