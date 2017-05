Dall’Abi un manifesto per la banca digitale

di

Abi Lab, il centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall’Abi, ha sintetizzato in un “Manifesto” gli ambiti su cui intervenire per accelerare la trasformazione digitale delle banche:

1. Adattare, sempre di più, la fruibilità dei servizi bancari alle esigenze e desideri del cliente.

2. Reinventare il business integrando i paradigmi digitali nel DNA della banca. In questo percorso, può essere necessario pensare in modo diverso, ma senza dimenticare che ogni innovazione deve generare valore per il cliente.

3. Cogliere ogni opportunità di miglioramento, ricordando che l’innovazione non è solo questione di nuovi strumenti, processi o modelli di lavoro ma è un ripensamento complessivo dell’intero modo di lavorare in banca.

4. Incrementare le misure di protezione a tutela del cliente.

5. Puntare su nuove forme di collaborazione fra le banche e le imprese-tecno-finanziarie, con i partner industriali e, sempre più, con il cliente.

6. Costruire economie di rete per agevolare le relazioni tra i diversi attori economici, attraverso la condivisione di informazioni e conoscenze.

7. Continuare a valorizzare le competenze, con il supporto delle nuove tecnologie. Collaborare, cambiare mestiere, potenziare le attitudini digitali, e non fermarsi.

Il “Manifesto della banca digitale” di Abi Lab evidenzia la volontà delle banche di raccogliere e vincere la sfida della trasformazione digitale, offrendo soluzioni sempre più innovative e complete e stimolando una costante interazione con i clienti.

