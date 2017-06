Damiano Ferraioli, responsabile innovazione Egg Finance: “Grazie alla funzione di customer success siamo sempre più vicini ai nostri clienti”

di

Nata nel 2008, Egg Finance è un’azienda tecnologica specializzata in Crm (customer relationship management) cloud dedicati al settore finanziario. La società ha sviluppato versioni specifiche del suo software gestionale studiate per soddisfare le esigenze del mercato creditizio ad ogni livello: dalle piccole strutture di mediazione creditizia agli agenti in attività finanziaria di media e grande dimensione, fino agli istituti bancari. Con Damiano Ferraioli, responsabile innovazione e business development, parliamo delle ultime novità introdotte.

Il vostro Crm è ormai da tempo un prodotto conosciuto dal mercato. Cosa avete pensato per migliorarlo?

La nostra società è costantemente impegnata nello studio di soluzioni innovative che possano facilitare il lavoro dei clienti. Ultimamente abbiamo integrato nel nostro software una serie di funzionalità per la gestione delle chiamate telefoniche e la firma digitale, offrendo inoltre la possibilità di personalizzare il gestionale secondo le proprie specifiche esigenze.

Parliamo della firma digitale. Come funziona esattamente?

Grazie a questo strumento un qualsiasi soggetto può apporre una firma digitale su un documento attraverso un tablet, uno smartphone o anche il mouse di un pc. La firma viene autenticata ed acquisisce valore legale, consentendo da un lato l’eliminazione della carta e dall’altro una gestione più efficiente e veloce delle pratiche, con un risparmio immediato e diretto in termini di costi e di tempo. Ovviamente in questo modo tutti i documenti sono archiviati in formato digitale e ciò rappresenta un ulteriore vantaggio, facendo venir meno la necessità di uno spazio fisico per la conservazione del cartaceo e garantendo una facilità di consultazione notevole.

Cosa ci può dire invece a proposito della possibilità di modellare il software adattandolo ai propri bisogni?

Il nostro Crm è nato con una struttura legata al credito tradizionale. Nel tempo, però, i clienti hanno iniziato a sviluppare nuovi modelli di business e prodotti propri, diversi da quelli tradizionali, avvertendo l’esigenza di uno strumento che consentisse la gestione di questi aspetti. Abbiamo così deciso di consentire la personalizzazione del nostro gestionale, facendo un ulteriore passo per andare incontro alle necessità di quanti ci hanno scelto come partner. Ora con il nostro Crm i clienti possono sviluppare e gestire in totale autonomia nuovi prodotti da offrire al mercato.

Dal punto di vista tecnico, però, non è complicato utilizzare un software del genere?

Anche per questo abbiamo introdotto la funzione di customer success, affidata a professionisti specificamente formati che hanno il compito di seguire passo dopo passo il cliente, offrendo un supporto volto a garantire che l’utilizzo del Crm Egg Finance avvenga nel migliore dei modi, tenuto conto di quelle che sono le specifiche esigenze di quel dato cliente.

In pratica si tratta di un consulente che semplifica il lavoro e offre al tempo stesso formazione sul funzionamento del vostro prodotto?

Esattamente. Abbiamo voluto introdurre questa figura per essere sempre più vicini ai nostri clienti e migliorare le relazioni tra noi e loro. In questo modo, nel momento in cui il cliente ha una nuova necessità, il professionista incaricato della customer success si siede al tavolo con lui, lo ascolta, studia la questione e propone una soluzione. In aggiunta a questo abbiamo pensato di organizzare dei seminari di formazione e aggiornamento in aula.

Di cosa si tratta?

Di incontri che servono ad aggiornare i clienti sul funzionamento del Crm e sulle novità che di volta in volta vengono introdotte nel software. In questo modo cerchiamo di educare le persone e le imprese a utilizzare nel miglior modo possibile gli strumenti che mettiamo loro a disposizione. Può partecipare gratuitamente chiunque utilizzi il nostro Crm ed è anche possibile rivedere il seminario in differita.

Avete altri progetti in programma?

Abbiamo iniziato a integrare il nostro sistema con quelli delle banche e degli istituti di credito, per eliminare la necessità del doppio caricamento dei dati. Al momento abbiamo completato l’integrazione con Dynamica Retail, Futuro, Ibl, Fides e altri operatori e siamo già al lavoro per allargare ulteriormente la platea. Parallelamente stiamo integrando nel nostro software altri servizi, ad esempio quelli relativi al mondo corporate.

