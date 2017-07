DeA Capital, cessione delle partecipazioni in Sigla e SiCollection

di

DeA Capital s.p.a. ha reso conto che in data odierna la propria partecipata (al 41,39%) Sigla Luxembourg s.a. ha sottoscritto un contratto di compravendita per la cessione delle due partecipazioni (pari al 100% del capitale) detenute in Sigla e SiCollection ad Alchemy Special Opportunities Fund (Alchemy).

Sigla, operatore iscritto all’albo degli intermediari ex art. 106 del T.u.b., opera nella cessione del quinto dello stipendio, mentre SiCollection è operante nel servicing di non performing loans.

Alchemy è specializzato in investimenti di private equity e special situations in Europa e ha un consolidato track record nel settore dei financial services.

L’operazione, inter alia, prevede reps & warranties consuete per la tipologia di contratto ed è soggetta a condizioni sospensive, tra le quali l’ottenimento delle necessarie approvazioni da parte delle autorità di vigilanza; il perfezionamento (closing) è atteso entro la fine del 2017.

Il corrispettivo della compravendita, al netto dei transaction costs e di quanto relativo al management equity plan (in capo a Sigla Luxembourg), prevede un incasso pro-quota per DeA Capital pari a circa 11,8 milioni di euro (leggermente superiore al book value della partecipazione in Sigla Luxembourg al 31 marzo 2017).

