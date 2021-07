Decreto rilancio, Iccrea e Confesercenti siglano accordo per finanziamenti dedicati

Il gruppo bancario cooperativo Iccrea e Confesercenti hanno siglato un accordo di collaborazione per valorizzare le opportunità previste dal “Decreto Rilancio” D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, in particolare gli incentivi fiscali conosciuti come Sismabonus, Ecobonus e Superbonus. Grazie a questa partnership, le bcc del gruppo aderenti all’accordo potranno offrire consulenza e soluzioni agli iscritti a Confesercenti, oltre che ai loro clienti sul territorio, per valorizzare i vantaggi previsti per la riqualificazione energetica degli edifici, la messa in sicurezza sismica e i relativi incentivi fiscali. Gli associati a Confesercenti, dunque, avranno accesso ai prodotti di finanziamento dedicati al comparto dell’efficientamento energetico e del consolidamento antisismico, nonché a quelli dedicati alla cessione dei crediti di imposta maturati sugli Interventi.

Nell’intesa siglata dal gruppo Iccrea e Confesercenti sono previsti inoltre percorsi di sensibilizzazione a livello locale che hanno l’obiettivo di informare una platea più vasta possibile in merito ai numerosi vantaggi offerti dal Superbonus.

“Il Superbonus si sta dimostrando un efficace strumento e le bcc stanno dando chiara dimostrazione del loro ruolo a sostegno della ripartenza dei diversi territori italiani – dichiara Luca Gasparini, chief business officer di Iccrea Banca -. Grazie alla partnership con Confesercenti, il gruppo vuole dare un’ulteriore leva che si aggiunge all’offerta complessiva dedicata alle imprese del comparto edile, per continuare a dare ulteriori risorse a supporto dell’economia reale del Paese”.

“Siamo soddisfatti di aver definito questa importante collaborazione con il gruppo bancario cooperativo Iccrea – sottolinea Nico Gronchi, vice presidente di Confesercenti con delega al credito -. Grazie a questo accordo, le nostre imprese potranno usufruire degli incentivi fiscali previsti dal Sismabonus, Ecobonus e Superbonus, avendo accesso ai prodotti di finanziamento dedicati, compresi quelli relativi alla cessione dei crediti d’imposta maturati sugli investimenti. Soprattutto, avranno a loro disposizione il supporto offerto dalle strutture del gruppo Iccrea, un gruppo fortemente radicato sul territorio attraverso le numerose bcc aderenti, e delle 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali che costituiscono la rete Confesercenti. Questa partnership evidenzia ulteriormente come il rilancio del nostro Paese passi attraverso le sinergie che si creano sui territori: prossimità alle imprese, ascolto dei bisogni ed innovazione di prodotto sono gli elementi che guidano la strategia di sviluppo della Confesercenti e che hanno trovato nel gruppo Iccrea una piena condivisione di vision”.