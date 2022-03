Delfin – Fondazione Crt: sciolto il patto di consultazione sulle azioni di Assicurazioni Generali

Lo scorso 27 marzo è cessato il patto parasociale di consultazione sottoscritto il 10 settembre 2021 da Delfin e alcune società del gruppo Caltagirone, avente ad oggetto le azioni di Assicurazioni Generali da loro detenute, al quale Fondazione Crt ha aderito il 17 settembre 2021 quanto alle azioni Generali di sua proprietà. Lo hanno reso noto oggi con un comunicato congiunto Delfin e Fondazione Crt, nel quale si precisa che le società del gruppo Caltagirone hanno già esercitato recesso dal medesimo patto in data 27 gennaio 2022.

Delfin e Fondazione Crt hanno condiviso che “alla luce dell’evoluzione, anche informativa, verificatasi con riguardo a quanto oggetto del Patto, sono venute meno le finalità per le quali lo stesso era stato costituito. Si rammenta che il Patto era rivolto alla prossima Assemblea di Assicurazioni Generali, convocata per deliberare anche sulla nomina del nuovo organo di gestione, e che lo stesso non prevedeva alcun impegno delle parti in merito all’esercizio del diritto di voto e alle valutazioni a ciò sottese”.