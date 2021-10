Deloitte – Assofintech: al via accordo di collaborazione promuovere la finanza tecnologica

Promuovere l’evoluzione della cultura dell’innovazione tecnologica e la divulgazione su vasta scala del fintech e dell’insurtech per la crescita della digital economy. È l’obiettivo dell’accordo di collaborazione siglato tra Deloitte Consulting e Assofintech, l’associazione che rappresenta le società fintech e insurtech italiane.

L’accordo prevede la collaborazione delle due aziende in attività congiunte di analisi, studio e ricerca sul settore, sulle innovazioni tecnologiche che interessano tale settore e sulle imprese e gli enti che operano all’interno dello stesso; nonché nell’attività di scouting preposta ad individuare delle realtà imprenditoriali e degli operatori (quali società, associazioni, startup ecc.) in grado di promuovere le azioni volte allo sviluppo e alla diffusione dell’ecosistema fintech e insurtech.

Al fine di favorire tale collaborazione, i membri del fintech team di Deloitte Consulting entrano a far parte dei lavori dell’associazione. Marco Mione, manager del fintech team di Deloitte Consulting entra a far parte dell’advisory board di Assofintech, allo scopo di affiancare e supportare l’associazione in merito alle strategie ed alle iniziative da questa intraprese.

“Le soluzioni fintech sono sempre più ricercate sul mercato – dichiara Paolo Gianturco, business operations and fintech team leader di Deloitte Consulting -. I vantaggi garantiti in termini di rapidità, personalizzazione dei servizi e soddisfazione dei clienti rendono il fintech un asset fondamentale e le aziende sono sempre più curiose di esplorarne le possibilità. L’accordo sottoscritto con Assofintech permette a Deloitte Consulting di perseguire questi obiettivi in modo ancora più efficace, espandendo il proprio ecosistema per sostenere e guidare lo sviluppo del fintech nel nostro Paese”.

“La partnership con Deloitte rappresenta un momento importante per l’ecosistema del mondo fintech, non solo italiano ma anche internazionale perché punto di riferimento in diverse aree del mondo dove la tecnologia applicata alla finanza rappresenta un modello di sviluppo importante per le imprese e i cittadini. I principali stakeholder pubblici vedono in Milano il fintech district per eccellenza, che deve essere il motore dell’Italia ed Assofintech ha deciso di giocare un ruolo da protagonista nell’interesse delle start up e delle nuove generazioni”, afferma Maurizio Bernardo, presidente di Assofintech.