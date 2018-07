Deutsche Bank Financial Advisors rafforza l’Area Nord con 10 nuovi consulenti

di

Deutsche Bank Financial Advisors,la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank, annuncia l’arrivo di 10 nuovi professionisti nell’area Nord.

Sei nuovi ingressi riguardano la Lombardia, dove si uniscono alla squadra: Lucio D’Auria, a Milano, proveniente da Banca Generali; Alessandra Incerto e Ivan Caspani per l’area di Sondrio, entrambi in arrivo da Banca Mediolanum; Irene Maria Ceppi a Varese e Pietro Battista Donida Maglio a Bergamo, entrambi provenienti da Bcc locali; e infine Luigi Cella, proveniente da Fideuram, per l’area di Brescia.

Tre nuovi ingressi riguardano invece il Piemonte, dove arrivano a rafforzare il team di Torino Roberto Camisotti, da intesa San Paolo Invest, e Davide Signorin, da Unicredit, mentre Andrea Giuseppe Piombo, proveniente da Ubi Banca, si unisce alla rete nell’area di Alessandria.

Un ingresso infine in Liguria, con l’arrivo di Claudio Boero a Genova da San Paolo Invest.

Le 10 risorse riportano tutte al Network Manager Nord Danilo Bazzini.

“Diamo un caloroso benvenuto ai nuovi colleghi, siamo convinti che sapranno arricchire la nostra struttura con il bagaglio di competenze ed esperienze che hanno sviluppato negli anni”, ha commentato Silvio Ruggiu, head of advisory clients di Deutsche Bank in Italia.

Il network di Deutsche Bank Financial Advisors nell’area Nord può contare su circa 540 consulenti, 53 uffici e oltre 6,5 miliardi di euro di masse in gestione. Sul territorio nazionale i consulenti sono circa 1300, con 14,5 miliardi di patrimonio in gestione. La rete dei consulenti finanziari è parte di Advisory Clients, la struttura di Deutsche Bank creata per offrire servizi di banca premium, consulenza di alto livello e prodotti evoluti a clienti privati, imprenditori e aziende, grazie a una piattaforma integrata, unica nel mercato di riferimento, a disposizione dei consulenti finanziari, dei private banker e dei gestori aziende di Deutsche Bank.

L’offerta di Deutsche Bank Financial Advisors è impostata su un modello di business distributivo in reale architettura aperta, ossia sull’offerta ai clienti di prodotti finanziari di case di gestione terze, selezionate tra le migliori a livello internazionale. Il tutto arricchito dalla view di mercato globale del gruppo Deutsche Bank, da soluzioni su misura e da tool all’avanguardia per l’ottimizzazione dei portafogli e la protezione del patrimonio finanziario. Alla consulenza sui servizi di investimento si affiancano un’ampia gamma di servizi premium, come le soluzioni assicurative e previdenziali per proteggere il patrimonio, i servizi fiduciari e di pianificazione patrimoniale per tutelare i beni familiari e affrontare i passaggi generazionali e altri servizi offerti insieme a partner di alto profilo nella consulenza legale e fiscale, l’art advisory e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari.

Deutsche Bank Financial Advisors rafforza l’Area Nord con 10 nuovi consulenti ultima modifica: da