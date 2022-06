Deutsche Bank: Campo e Vangelisti nuovi co-head Ibc&a per l’Italia

Deutsche Bank ha nominato Marco Campo e Alessandro Vangelisti nuovi co-head Investment banking coverage & advisory (Ibc&a) Italy. Nel loro nuovo ruolo, Campo e Vangelisti amplieranno le loro attuali responsabilità, rispettivamente in ambito financial institutions e leveraged finance, per guidare le attività di coverage globale con i clienti italiani – financial sponsor, aziende e istituzioni finanziarie – in stretta collaborazione con i team di settore e di prodotto.

Paolo Maestri, in aggiunta al suo attuale ruolo di head of corporate bank Italy, assumerà un ruolo di coordinamento delle attività di origination & advisory (o&a) nel Paese.

“Ci congratuliamo con Marco, Paolo e Alessandro per le loro nuove e accresciute responsabilità. La loro esperienza è garanzia di profonda conoscenza del mercato e di un ampio e solido network di clienti nel Paese. Siamo certi che insieme sapranno portare ulteriore valore al nostro business in Italia, che è tra le prime regioni europee in termini di portafoglio di commissioni per l’investment banking e resta un Paese chiave per la nostra attività di o&a”, ha dichiarato Berthold Fuerst, global co-head m&a di Deutsche Bank.

La promozione di Marco Campo e Alessandro Vangelisti, che hanno iniziato la loro carriera nella filiale londinese di Deutsche Bank, assumendo responsabilità crescenti in posizioni complementari all’interno di origination & advisory (equity capital markets / financial institutions coverage and leveraged finance, rispettivamente), rafforza ulteriormente il desiderio della banca di sviluppare nuove figure manageriali dall’interno dell’organizzazione. Entrambi con laurea e master presso l’università commerciale Luigi Bocconi hanno maturato esperienze internazionali presso altre banche d’affari prima del loro ingresso in Deutsche Bank.

Trasferiti di recente da Londra, saranno entrambi basati a Milano ed entreranno a far parte del country executive commitee di Deutsche Bank Italia.

Paolo Maestri è in Deutsche Bank dal 2012, dove era entrato come responsabile corporate banking coverage Italy. Dall’ottobre 2015 è anche responsabile di global transaction banking Italy e dal 2019, con la creazione della corporate bank a livello globale, assume la carica di head of corporate bank Italy. Laurea in economia aziendale presso l’università Luigi Bocconi, dopo alcune esperienze presso banche italiane, prima del suo ingresso in Deutsche Bank, Maestri ha ricoperto vari incarichi all’interno di Citi, sia in Italia che all’estero, nel settori cash management, relationship management, debt capital markets e corporate banking. Maestri è membro del consiglio di gestione di Deutsche Bank e del country executive commitee di Deutsche Bank Italia.