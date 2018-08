Deutsche Bank e Ebrd insieme per un investimento ecologico e socialmente responsabile

di

Si potrà sottoscrivere fino al 24 settembre 2018, presso le filiali Deutsche Bank, l’obbligazione “Green” a tasso fisso crescente della durata di cinque anni che sarà emessa dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Ebrd) il prossimo 28 settembre.

L’obbligazione è destinata al pubblico retail, è in valuta dollaro e si distingue per il rating AAA (S&P) dell’emittente, con rimborso integrale del capitale a scadenza e pagamento di un tasso annuale e crescente. L’obbligazione è inoltre richiamabile dall’emittente annualmente a partire dal primo anno.

I proventi dell’obbligazione sono destinati al supporto di un portafoglio di progetti pensati per produrre benefici ambientali specifici e rilevanti e legati in particolare all’efficienza energetica, alle energie rinnovabili, alla gestione delle acque e dei rifiuti e alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico.

Il rilievo della emissione dipende dall’emittente dell’obbligazione: la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, che ha come azionisti 67 paesi di 5 continenti, oltre all’Unione Europea e alla Banca Europea per gli investimenti, e opera con l’obiettivo principale di favorire una crescita sostenibile e integrata, promuovendo la transizione verso economie di mercato in tutte le aree in cui opera.

Nel perseguire la sua missione l’Ebrd promuove i valori di innovazione, crescita e trasparenza, incoraggiando la parità dei sessi e prestando particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e all’impiego di energie sostenibili. Il mandato dell’Ebrd riconosce infatti esplicitamente il “verde” come una qualità integrale a sostegno delle economie di mercato. La maggior parte dei Paesi in cui opera l’Ebrd ha già avviato un percorso di transizione verso nuovi modelli di sostenibilità dopo lunghi anni di sprechi energetici e di generale disinteresse nei confronti dell’ambiente.

