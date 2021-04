Deutsche Bank Financial Advisors: 15 nuovi consulenti sul territorio

Deutsche Bank Financial Advisors, la rete dei consulenti finanziari del gruppo Deutsche Bank, annuncia l’arrivo di 15 nuovi professionisti su tutto il territorio nazionale. “I primi mesi del 2021 hanno visto l’arrivo di professionisti di valore, che hanno scelto di intraprendere insieme a noi un percorso di crescita. A loro va il nostro più caloroso benvenuto”, ha commentato Silvio Ruggiu, head of Deutsche Bank Financial Advisors.

Cinque ingressi nell’Area Centro

L’Area Centro, coordinata dall’area manager Stefano Capanna, si rafforza con 5 ingressi: arrivano a Roma dal Credito Emiliano Anna Maria Riccioni e a Perugia Manuela Carletti, proveniente da Allianz Bank; entrano a far parte del gruppo, inoltre, i professionisti Aldo Chinca, Federico Moriconi e Matteo Trono.

Quattro consulenti nell’area di Marco Pittui

Alla squadra di Giovanni Torri, coordinata dall’area manager Marco Pittui, si uniscono tre importanti consulenti finanziari provenienti dalla sede di Roma della Banca Popolare di Bari, Paolo Rendina, Paolo Cosmelli e Fabio Santelli; a Milano, da IW Bank arriva invece la professionista Chiara Cavallini.

Due consulenti nell’Area Lobardia

L’Area Lombardia accoglie a Varese, proveniente dal gruppo Ubi, Alessandro Piran e, ancora a Milano, il giovane consulente finanziario Roberto Moiso.

Tre consulenti nell’Area Nord Ovest

La squadra dell’area Nord Ovest si amplia invece con l’arrivo ad Alessandria di Riccardo Meda,

Due nuovi ingressi anche nell’Area Sud dove, da Fideuram, arriva a Napoli Luigi Ciotola, e a Potenza Claudio De Canio.

Un consulente nell’Area Romagna-Marche

L’Area Romagna-Marche si arricchisce infine della presenza a Rimini di Nicolò Mondaini.