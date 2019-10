Deutsche Bank Financial Advisors cresce a Roma e inaugura un nuovo flagship store

La rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank inaugura oggi alle 18:30, il nuovo flagship store a Roma in Piazzale G. Douhet, 25. Si tratta del terzo flagship store di Deutsche Bank Financial Advisors nella Capitale, dopo quelli di Via A. Doria, inaugurato nel 2010, e di Via Carissimi, aperto nel 2017.

La sede di Piazzale Douhet sarà uno dei poli più innovativi della rete sul territorio nazionale, cui faranno capo da subito 40 consulenti finanziari del team coordinato dall’area manager Stefano Capanna, e ospiterà anche la sede operativa dei business banker e dei private banker per la Capitale. Il flagship store diventerà punto di riferimento per molti altri professionisti provenienti dall’area metropolitana e dal Lazio, dove la rete di Deutsche Bank Financial Advisors conta su 170 consulenti, masse gestite per oltre 2.1 mld di euro e 13mila clienti. Nella sola città di Roma la rete di consulenti gestisce circa 1.9 mld di masse per più di 9.300 clienti.

“Con l’apertura di questo nuovo flagship store confermiano la rilevanza strategica di Roma per la nostra rete, rafforzando la nostra presenza in un quartiere ad alto valore con uno spazio poli-funzionale altamente innovativo a a disposizione dei nostri consulenti finanziari, dei business banker e dei private banker che operano nell’area – ha commentato Silvio Ruggiu, head of Advisory Clients di Deutsche Bank in Italia -. Questo è solo l’ultimo tassello di un piano di crescita della nostra rete su tutto il territorio nazionale, che sta portando frutti importanti soprattutto sul fronte della raccolta netta, triplicata da inizio anno rispetto al 2018, e degli affidamenti alle aziende, che continuano a crescere in linea con la nostra scelta di focalizzarci sul cliente imprenditore”.

Il network di Deutsche Bank Financial Advisors può contare su circa 1200 consulenti finanziari sul territorio nazionale con un volume complessivo di masse in gestione e di affidamenti alle aziende superiore ai 15 miliardi. La rete dei consulenti finanziari è parte di Advisory Clients, la struttura di Deutsche Bank creata per offrire servizi di banca premium, consulenza di alto livello e prodotti evoluti a clienti privati, imprenditori e aziende, grazie a una piattaforma integrata, unica nel mercato di riferimento, a disposizione dei consulenti finanziari, dei private banker e dei gestori aziende di Deutsche Bank.

L’offerta di Deutsche Bank Financial Advisors è impostata su un modello di business distributivo in reale architettura aperta, ossia sull’offerta ai clienti di prodotti finanziari di case di gestione terze, selezionate tra le migliori a livello internazionale. Il tutto arricchito dalla view di mercato globale del gruppo Deutsche Bank, da soluzioni su misura e da tool all’avanguardia per l’ottimizzazione dei portafogli e la protezione del patrimonio finanziario. Alla consulenza sui servizi di investimento si affiancano un’ampia gamma di servizi premium, come le soluzioni assicurative e previdenziali per proteggere il patrimonio, i servizi fiduciari e di pianificazione patrimoniale per tutelare i beni familiari e affrontare i passaggi generazionali e altri servizi offerti insieme a partner di alto profilo nella consulenza legale e fiscale, l’art advisory e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari.