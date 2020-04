Deutsche Bank Financial Advisors, due nuovi ingressi nella rete

Deutsche Bank Financial Advisors, la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank, annuncia l’ingresso di Francesco Zugaroni e Alessandro Litrenta, due professionisti che hanno condiviso il progetto della rete e che contribuiranno al suo sviluppo per rispondere alle esigenze di clienti privati, famiglie e imprese.

Zugaroni, spiega una nota, ha intrapreso la carriera di consulente finanziario in Finanza & Futuro Banca, dove era approdato nel 1994. Successivamente, dal 2001, ha fatto parte del network di Area Banca e poi, dal 2009, di Allianz Bank. Con il suo ingresso, Dbfa rafforza la sua squadra in Umbria, regione storica per la rete, che qui vanta una presenza consolidata e un team di 26 consulenti finanziari. Francesco Zugaroni lavorerà a Perugia con il group manager Ermanno Pasquini, all’interno dell’area Centro e Sardegna guidata da Stefano Capanna.

Litrenta ha iniziato la professione nel 1992 e nelle varie esperienze ha ricoperto prevalentemente incarichi manageriali, gli ultimi in Banca MPS e in Banca Popolare di Puglia e Basilicata Rete Cf. All’interno dell’area Sud, guidata da Flavio Sarcià, Litrenta opererà nella città di Taranto, collaborando con il group manager Giacomo Percoco (che ha raggiunto Dbfa a dicembre 2019) e rafforzando il team pugliese della rete, che conta 28 consulenti finanziari.

Silvio Ruggiu, head of advisory clients di Deutsche Bank in Italia, ha commentato: “Deutsche Bank Financial Advisors aderisce alla campagna #iorestoacasa ma #DBFAnonsiferma. Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Francesco e Alessandro, due professionisti solidi e competenti, che, come tanti loro colleghi su tutto il territorio nazionale, hanno deciso di unirsi al nostro team per sfruttare a pieno tutte le potenzialità della nostra piattaforma Advisory, a beneficio dei loro clienti”.