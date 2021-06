Deutsche Bank Financial Advisors, Marco Manca nuovo group manager in Sardegna

Deutsche Bank Financial Advisors, la rete dei consulenti finanziari del gruppo Deutsche Bank, annuncia l’ingresso in Sardegna di Marco Manca, noto e stimato professionista che ha condiviso il progetto della rete e che contribuirà al suo sviluppo nella regione.

Manca, 59 anni, approda nella rete dei consulenti finanziari da Fideuram Ispb, in cui era entrato nel 2003 e dove aveva raggiunto l’incarico di regional manager, dopo aver maturato precedenti esperienze in Banca Mediolanum e Banca di Sassari.

Marco Manca, reclutato dal manager, specialista della selezione, Serafino Melis, rivestirà nella rete dei consulenti finanziari di DB, guidata da Silvio Ruggiu, il ruolo di group manager.

Stefano Capanna, area manager che guida l’area Centro e Sardegna di Deutsche Bank Financial Advisors, ha commentato: “Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Marco, professionista molto conosciuto e competente, che rafforza la nostra squadra manageriale, in una regione importante per la rete, dove nutriamo una forte ambizione alla crescita e vantiamo attualmente un team di 15 consulenti finanziari”.