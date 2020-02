Deutsche bank financial advisors annuncia sei nuovi ingressi

Deutsche bank financial advisors, la rete dei consulenti finanziari del gruppo Deutsche Bank, annuncia l’arrivo di 6 nuovi professionisti nel Centro Italia, Nord Est, in Lombardia e nell’area Sud.

L’area Centro si rafforza con 2 ingressi a Livorno: Luigi Varrella e Marco Lotti. Nell’area Nord Est si aggiungono al team Dbfa di Mantova Stefano Arienti e Marzia Ravagna, entrambi provenienti da Mps. Gli ultimi due arrivi riguardano rispettivamente l’area Lombardia, dove nella squadra di Milano entra Paolo Gagliardi (da Che Banca!) e l’area Sud, che a Napoli vede l’ingresso di Renato Esposito.

“Il nostro più caloroso benvenuto ai nuovi arrivati nel team Dbfa, che ben si inseriscono nel nostro percorso di valorizzazione e attrazione dei migliori professionisti su tutto il territorio nazionale”, ha commentato Silvio Ruggiu, head of advisory clients di Deutsche Bank in Italia.

Il network di Deutsche bank financial advisors può contare su oltre 1100 consulenti finanziari con un volume complessivo di masse in gestione e di affidamenti alle aziende superiore ai 15 miliardi. La rete dei consulenti finanziari è parte di advisory clients, la struttura di Deutsche Bank creata per offrire servizi di banca premium, consulenza di alto livello e prodotti evoluti a clienti privati, imprenditori e aziende, grazie a una piattaforma integrata, unica nel mercato di riferimento, a disposizione dei consulenti finanziari, dei private banker e dei gestori aziende dell’istituto di credito.

L’offerta di Deutsche bank financial advisors è impostata su un modello di business distributivo in reale architettura aperta, ossia sull’offerta ai clienti di prodotti finanziari di case di gestione terze, selezionate tra le migliori a livello internazionale. Il tutto arricchito dalla view di mercato globale del gruppo Deutsche Bank, da soluzioni su misura e da tool all’avanguardia per l’ottimizzazione dei portafogli e la protezione del patrimonio finanziario. Alla consulenza sui servizi di investimento si affiancano un’ampia gamma di servizi premium, come le soluzioni assicurative e previdenziali per proteggere il patrimonio, i servizi fiduciari e di pianificazione patrimoniale per tutelare i beni familiari e affrontare i passaggi generazionali e altri servizi offerti insieme a partner di alto profilo nella consulenza legale e fiscale, l’art advisory e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari.