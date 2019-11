Deutsche Bank Financial Advisors si rafforza con 15 nuovi ingressi nella rete

Nell’area Lombardia, coordinata da Lorenzo Borgna, si aggiungono al team di Deutsche Bank Financial Advisors di Milano Giuliana De Poli e Ivan Alexander Landaverde Garcia (quest’ultimo proveniente da Intesa Sanpaolo) mentre a Brescia arriva Rudy Alfredo Trolli (da Cassa Padana Bcc). Nel Nord Ovest, area coordinata da Fabrizio Allasia, entra a far parte della squadra di Torino Claudio Ippolito, mentre nell’area Nord Est, coordinata da Davide Totolo, arrivano a Vicenza Nicoletta Stella (da Banca Mediolanum) e a Mantova Andrea Archi (da Zurich). Nell’Area Emilia, coordinata da Ida Morelli, arriva a Modena Franco Galli, mentre nell’Area Romagna-Marche, coordinata da Roberto Gasperoni, il team di Senigallia si amplia con gli arrivi di Stefano Bigelli (da Crédit Agricole) e di Eleonora Manoni (da Unipol Banca). Nell’Area Centro, coordinata da Stefano Capanna, arrivano a rafforzare il team di Roma Silvia Sterpi e Leonardo Lumia (entrambi provenienti da Banca Generali) insieme a Michela De Lellis (da Alleanza Assicurazioni), mentre a Firenze arriva Maurizio Danese (da Intesa Sanpaolo). Nell’Area Sud, infine, nel team di Napoli arrivano Emanuele Savoia e Eduardo Battaglia (entrambi provenienti da Widiba).

“Diamo il nostro più caloroso benvenuto ai colleghi che hanno scelto di unirsi al team di Deutsche Bank Financial Advisors. Sono certo che sapranno esprimere al meglio la loro professionalità in una rete che vuole crescere e fare la differenza puntando sul valore della squadra e sull’unicità del proprio modello di business”, ha commentato Silvio Ruggiu, head of advisory clients di Deutsche Bank in Italia.

Il network di Deutsche Bank Financial Advisors può contare su oltre 1.100 consulenti finanziari sul territorio nazionale con un volume complessivo di masse in gestione e di affidamenti alle aziende superiore ai 15 miliardi. La rete dei consulenti finanziari è parte di advisory clients, la struttura di Deutsche Bank creata per offrire servizi di banca premium, consulenza di alto livello e prodotti evoluti a clienti privati, imprenditori e aziende, grazie a una piattaforma integrata, unica nel mercato di riferimento, a disposizione dei consulenti finanziari, dei private banker e dei gestori aziende di Deutsche Bank.

L’offerta di Deutsche Bank Financial Advisors è impostata su un modello di business distributivo in reale architettura aperta, ossia sull’offerta ai clienti di prodotti finanziari di case di gestione terze, selezionate tra le migliori a livello internazionale. Il tutto arricchito dalla view di mercato globale del gruppo Deutsche Bank, da soluzioni su misura e da tool all’avanguardia per l’ottimizzazione dei portafogli e la protezione del patrimonio finanziario. Alla consulenza sui servizi di investimento si affiancano un’ampia gamma di servizi premium, come le soluzioni assicurative e previdenziali per proteggere il patrimonio, i servizi fiduciari e di pianificazione patrimoniale per tutelare i beni familiari e affrontare i passaggi generazionali e altri servizi offerti insieme a partner di alto profilo nella consulenza legale e fiscale, l’art advisory e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari.