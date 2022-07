Deutsche Bank Financial Advisors, tre nuovi professionisti nella rete

La rete di consulenti finanziari Deutsche Bank Financial Advisors annuncia l’arrivo di tre nuovi professionisti che andranno a rafforzare il gruppo del nuovo Area Manager Growth, Angelo Capulli.

Nelle Marche, sotto il coordinamento del Group Manager Roberto Ferri, entra Andrea Amaolo, 56 anni, che lascia IW Bank Private Investment, dove era approdato nel 2019, dopo precedenti importanti esperienze in Unica Sim, e MPS Banca personale.

A Macerata, con il ruolo di Network Development Manager, entra invece Giovanni Capulli, 33 anni, con l’obiettivo di supportare l’attività di selezione di consulenti finanziari, in continuità con una simile esperienza maturata in IW Bank.

Infine a Piacenza, sempre nel gruppo di Roberto Ferri, arriva Tommaso Pizzaghi. 48 anni, consulente finanziario che ha svolto attività di advisory e formazione dal 2004 in Banca Mediolanum, poi in Barclays Bank, e da ultimo, dal 2015, in IW Bank.

L’area manager Angelo Capulli ha sottolineato: “Sono molto contento che questi importanti professionisti abbiano raggiunto la nostra squadra in Deutsche Bank Financial Advisors e soprattutto abbracciato con entusiasmo l’ambizioso progetto della nuova realtà bancaria Zurich”.

Silvio Ruggiu, Head of Deutsche Bank Financial Advisors, ha commentato: “Diamo il più caloroso benvenuto a questi tre nuovi professionisti che condividono la nostra forte ambizione alla crescita”.