di

Alla fine del primo semestre 2018 Deutsche Bank e Postbank si uniscono per dar vita a una private & commercial bank. I due istituti, spiega una nota, “uniranno le forze per diventare leader di mercato in Germania, con oltre 20 milioni di clienti”.

L’aggregazione genererà sinergie per circa 900 milioni di euro all’anno a partire dal 2022. Gli investimenti saranno pari a 1,9 miliardi di euro. Alla fine del prossimo anno sarà lanciata una nuova banca digitale dedicata ai clienti più giovani.

“Stiamo creando una banca, ma mantendendo i due nostri marchi, per venire incontro alla differenti esigenze dei nostri clienti – ha sottolineato Christian Sewing, presidente e co-presidente del private e commercial bank in Deutsche Bank -. In termini di innovazione, investimenti e servizi, il combinato delle attività di Postbank e Deutsche Bank , avrà il massimo della robustezza con una crescita e profittabilità sostenibili”.

Deutsche Bank, pronta fusione con Postbank ultima modifica: da