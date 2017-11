Deutsche Bank Wealth Management, siglata partnership con Jupiter Asset Management

di

Jupiter Asset Management, società di risparmio gestito internazionale quotata alla Borsa di Londra, annuncia di aver siglato un accordo di distribuzione con Deutsche Bank Wealth Management. L’accordo rende accessibili ai clienti di Deutsche Bank Wealth Management i 19 comparti di Jupiter AM registrati per la vendita in Italia.

Wealth Management è la struttura di Deutsche Bank dedicata ai clienti di standing elevato che cercano un approccio integrato alla gestione del patrimonio e servizi di consulenza personalizzati.

“Siamo entusiasti di collaborare con Deutsche Bank Wealth Management, un partner in grado di comprendere e valorizzare la qualità dei nostri fondi – ha dichiarato Andrea Boggio, country head Italy di Jupiter Asset Management –. Crediamo che l’offerta di Jupiter potrebbe essere particolarmente interessante per una clientela sofisticata come quella di Deutsche Bank Wealth Management, pronta ad apprezzare prodotti d’investimento caratterizzati dalla gestione attiva e con una forte spinta alla performance”.

“Con questo accordo la Divisione Wealth Management di Deutsche Bank Italia arricchisce ulteriormente la piattaforma di prodotti di risparmio gestito a disposizione della propria clientela, grazie a una partnership con un asset manager di primario standing, che si contraddistingue a livello internazionale per l’elevata qualità e flessibilità delle soluzioni proposte”, ha aggiunto Roberto Parazzini, head of Southern Europe Deutsche Bank Wealth Management.

