Deutsche Bank nomina nuovi head of Ipb Italy e responsabile risorse umane

Deutsche Bank annuncia la nomina di Roberto Coletta a head of International private bank (Ipb) Italy e di Chiara Rossato a head of human resources Italy, due ruoli cruciali per il percorso di trasformazione e di crescita sostenibile avviato dalla banca in Italia nell’ultimo biennio. Nel suo nuovo incarico, Coletta porterà avanti l’evoluzione della divisione Ipb verso l’obiettivo di diventare nel Paese banca di riferimento per gli imprenditori e le loro famiglie, rafforzando al contempo il presidio sulla clientela affluent e nel credito al consumo. Rossato avrà invece il compito di guidare il personale della banca nel percorso di cambiamento verso nuovi modelli di servizio e di relazione con la clientela, dando nuovo slancio al progetto di innovazione culturale già intrapreso dalla banca a livello globale e locale.

Nell’ambito della struttura organizzativa italiana, entrambi riporteranno a Roberto Parazzini, chief country officer Italy; a livello di gruppo, Coletta riporterà al global head of International private bank Claudio de Sanctis e Rossato ad Andrea Cozzi, head of human resources Emea di Deutsche Bank. Una volta conclusi gli iter autorizzativi, Coletta e Rossato entreranno inoltre a far parte del consiglio di gestione di Deutsche Bank SpA.

“Ci congratuliamo con Chiara e Roberto per i loro nuovi e importanti traguardi professionali. In Chiara abbiamo riconosciuto un leader energico e votato al business e siamo certi che saprà aggiungere valore nelle relazioni con le nostre colleghe e i nostri colleghi in questa fase di profondo cambiamento per il settore bancario – ha dichiarato Roberto Parazzini, chief country officer Italy di Deutsche Bank -. Roberto porterà avanti con più ampie responsabilità il lavoro fatto nell’ultimo triennio, in cui ha contribuito in maniera decisiva alla crescita della quota di mercato di Deutsche Bank Italia nel mondo dei servizi per gli imprenditori, attraendo, tra l’altro, molti fra i migliori talenti del wealth management e delle relazioni con le imprese”.