Deutsche Bank: business banking, Paolo Astolfi entra nel team del Nord Est

Deutsche Bank annuncia l’ingresso di Paolo Astolfi come senior banker per il Nord Est del business banking, la struttura della Bank for entrepreneurs dedicata alle mid caps e guidata da Mirko Cecchetto.

Paolo Astolfi proviene da Sace, dove negli ultimi 3 anni ha gestito il coverage per il mid- caps nel territorio dell’Emilia-Romagna e supportato l’export credit di importanti gruppi manifatturieri della regione. In precedenza, ha maturato oltre 15 anni di esperienza nel corporate banking di Bnl Bnp Paribas in Emilia-Romagna, dove ha ricoperto ruoli di professional nel team di structured finance e di coverage settoriale nella divisione large corporate in qualità di senior banker dell’industry fashion & luxury.

“L’arrivo nel team di un professionista di riconosciuto standing come Paolo, a cui va il nostro più caloroso benvenuto, rappresenta un ulteriore step per la crescita di Deutsche Bank nel Nord Est, area strategica nella quale abbiamo l’obiettivo di rafforzare la nostra presenza valorizzando, a beneficio delle tante famiglie imprenditoriali di rifermento, l’unicità della piattaforma di prodotti e servizi della Bank for entrepreneurs”, ha dichiarato Paolo Bartolini, head of business banking di Deutsche Bank per l’area Nord Est.