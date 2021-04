Deutsche Bank Pb&wm: Andrea de Angelis entra nell’area Centro Sud

Prosegue con il Centro Sud il percorso di crescita e rafforzamento della squadra italiana del private banking & wealth management (pb&wm) di Deutsche Bank: nel team guidato dal sector head pb & wm Centro Sud Francesco Vigorita arriva Andrea de Angelis, con il ruolo di senior banker hnwi.

Professionista con 20 anni di esperienza nell’ambito del wealth management, de Angelis proviene da Bnl-Bnp Paribas private banking, dove era vice president del team pb&wm Italy. Nato a Napoli, classe 1980, ha lavorato in alcune fra le principali realtà internazionali del settore, fra le quali Ubs e Santander, ricoprendo diversi ruoli. Specializzato nell’approccio olistico con gli imprenditori e con forte vocazione all’origination, de Angelis contribuirà allo sviluppo di un’offerta integrata con i colleghi della divisione di business banking.

“Con l’arrivo di Andrea, a cui va il nostro più caloroso benvenuto, aggiungiamo un tassello di valore in un territorio storicamente ben presidiato da Deutsche Bank e dove vogliamo crescere ulteriormente sfruttando appieno tutto il potenziale della nostra piattaforma di servizi integrati rivolti all’imprenditore persona fisica, alla holding e all’impresa che definiamo bank for entrepreneurs”, ha dichiarato Roberto Coletta, head of pb&wm di Deutsche Bank in Italia.