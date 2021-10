Deutsche Bank: Pb&wm, due ingressi nelle aree di Roma e Como

Deutsche Bank annuncia l’ingresso di due nuovi professionisti nel team degli investment manager della struttura Private Banking & Wealth Management (Pb&wm). Si tratta di Ciro Vuolo e Thomas Castri, che arrivano rispettivamente nelle aree di Roma e Como e portano la squadra degli specialisti di investimenti del Pb&wm, guidata da Marco Busetto, a contare su 18 professionisti dislocati su tutto il territorio italiano.

Ciro Vuolo approda in Deutsche Bank dopo una lunga esperienza nel gruppo Credem, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito del wealth mangement, per la quale è stato responsabile dell’advisory prima e del product management poi. Tra i vari ruoli ha inoltre ricoperto quello di gestore di portafoglio, con focus sulle polizze assicurative unit linked. Prima di Credem, Vuolo è stato institutional portfolio manager in Simgest a Bologna e ha iniziato la sua carriera come promotore finanziario in Xelion, a Salerno. Laureato in economia e commercio, ha conseguito un master in merchant banking all’Università Liuc di Castellanza.

Thomas Castri arriva in Deutsche Bank da un multi family office di Lugano, dove, in qualità di deputy chief investment officer, è stato responsabile per la gestione dei mandati discrezionali, di quelli centralizzati e dell’attività di trading. Castri ha inoltre contribuito in maniera importante alla formalizzazione del processo di asset allocation, fund selection e più in generale del investment process. Grazie alla sua esperienza in trading di derivati, ha sviluppato anche sistemi di option screening e monitoring per strategie di copertura. Precedentemente è stato responsabile per la gestione di diversi portafogli e mandati in investimenti altenativi per i clienti del gruppo Generali/Banca Bsi e successivamente per il fondo di private equity Bi-Invest. Nei primi anni di carriera, Castri ha maturato un’importante esperienza in prodotti strutturati, come market-maker di opzioni e successivamente come trader per un hedge fund. Ha una laurea in ingegneria chimica alla Swansea University (Uk) e ha conseguito un Master in Finance alla Reading University (Uk).

“L’inserimento di Thomas e Ciro all’interno del team testimonia chiaramente la nostra volontà di continuare a puntare sull’eccellenza dei professionisti che affianchiamo ai nostri clienti per le loro scelte d’investimento. Il team multidisciplinare che stiamo costruendo punta a migliorare sempre di più la qualità della consulenza che possiamo fornire sul mercato italiano”, ha affermato Marco Busetto, alla guida del team degli investment manager della International Private Bank, Italy di Deutsche Bank.

Il team degli investment manager di Deutsche Bank è parte della struttura advisory & sales guidata da Eugenio Periti e lavora in stretta partnership con il team dei relationship manager del Pb&wm guidato da Roberto Coletta.