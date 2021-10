Deutsche Bank: Pb&wm, entrano Giulio Baresani Varini e Matteo Carbognin

La squadra italiana del Private banking & wealth management (Pb&wm) di Deutsche Bank continua a crescere e si arricchisce con l’arrivo di due nuovi professionisti: Giulio Baresani Varini, che fa il suo ingresso come branch head Pb&wm a Brescia, riportando a Matteo Carbognin, e Giovanni Sardi, che lavorerà a riporto di Paolo Roncati nel team One bank solutions come senior coverage e origination per i servizi dedicati agli imprenditori nella divisione di wealth management.

Nato a Brescia, classe 1962, laurea in scienze politiche a Milano, Baresani Varini arriva da Ubs, dove dal 2016 a oggi ha svolto diversi ruoli fino a ricoprire la carica di executive director e senior banker. Le sue precedenti esperienze includono 4 anni in Santander Private Banking come direttore della filiale di Brescia, e cariche di crescente responsabilità in diverse realtà tra le quali Banca Leonardo, Royal Sun Alliance e Prudential, dove ha cominciato la sua carriera circa 30 anni fa.

Nato ad Asti nel 1972, laurea all’Università Bocconi e successive specializzazioni in diverse business schools internazionali (Stanford, M.I.T., Insead), Sardi ha iniziato il suo percorso professionale nel 1996, prima in Mediobanca e successivamente in Goldman Sachs, in entrambi i casi nella divisione Investment Banking. Nel 2001 è entrato in Borsa Italiana, occupandosi dello sviluppo dei mercati per le piccole e medie imprese e di m&a per il gruppo. Dal 2006 in poi ha lavorato in Ubs, prima come client Advisor, poi come responsabile del team ultra high net per il Nord Ovest e il Centro Sud e, dal 2013, come business developer con focus sul coverage degli imprenditori e sull’origination di operazioni di m&a nella divisione wealth management.

“Con l’ingresso di Giulio e Giovanni, a cui va il nostro più caloroso benvenuto, sono ben 22 i professionisti di alto profilo ed elevata esperienza che da inizio anno si sono uniti al nostro team Pb&wm e che stanno contribuendo a rafforzare il nostro posizionamento come banca di riferimento per gli imprenditori e le loro famiglie sul mercato italiano”, ha dichiarato Roberto Coletta, head of Pb&wm e responsabile della Bank for Entrepreneurs per l’Italia.