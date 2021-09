Deutsche Bank Pb&wm: Loredana Bianchi entra nel team del Centro Sud

Prosegue il percorso di crescita e rafforzamento della squadra italiana del private banking & wealth management (Pb&wm) di Deutsche Bank: nel team guidato dal sector head Pb & wm Centro Sud Francesco Vigorita arriva Loredana Bianchi, con il ruolo di vice president – banker Hnwi.

Bianchi ha una lunga esperienza nel settore bancario, con una carriera cominciata nel 1992 presso la Banca Commerciale Italiana, proseguendo poi in Banca Intesa e, dal 2007, in Bnl- Bnp Paribas Private Banking, dove ha aperto e sviluppato con successo la presenza della Private banking nel territorio del Lazio Meridionale. Bianchi ha una forte specializzazione nel private banking e nella pianificazione patrimoniale focalizzata sullo sviluppo e la gestione di clienti imprenditori, anche in sinergia con il mondo corporate e del lending.

Roberto Coletta, head of Pb&wm di Deutsche Bank in Italia ha dichiarato: “Con l’ingresso di Loredana, a cui va il nostro più caloroso benvenuto, continua il percorso di crescita del nostro team su tutto il territorio nazionale: da inizio anno tanti nuovi professionisti di alto profilo e di grande esperienza hanno scelto il Pb&wm di Deutsche Bank, per lavorare con noi all’obiettivo di essere sempre più la prima banca di riferimento per gli imprenditori e le loro famiglie”.