Deutsche Bank Pb&wm: nuovi ingressi nel Centro Sud

Prosegue il percorso di crescita e rafforzamento del private banking & wealth management (Pb&wm) di Deutsche Bank nel Centro Sud: nel team guidato dal sector head Francesco Vigorita arrivano Margherita De Santis, con il ruolo di senior banker hnwi, Vincenzo Di Prisco, come team leader hnwi su Napoli, e Giuseppe Vecchione come client service executive.

Dal 1998 nel settore finanziario, con esperienze in Banco di Napoli e Sanpaolo Imi, nel 2007 Margherita De Santis entra a far parte della divisione P&wm di Bnl-Bnp Paribas, con l’incarico di senior banker hnwi e coverage su sinergie con il mercato corporate per la gestione dell’intero patrimonio degli imprenditori. Con la sua esperienza, acquisita avvalendosi delle funzioni di wealth planning, financial e lending advisory, andrà a rafforzare il team, ponendosi come una banker for entrepreneurs.

Con 25 anni di esperienza nel wealth management, Vincenzo Di Prisco ha lavorato in ING, UniCredit e Banca Euromobiliare, per poi passare dal 2003 alla divisione p&wm di Bnl-Bnp Paribas, dove nel corso degli anni ha svolto diversi incarichi manageriali, da direttore Sud a coordinatore Centro Sud, fino a direttore della region Roma. Forte della sua esperienza, andrà a coordinare il team hnwi del Pb&wm nell’area.

Completa il team Giuseppe Vecchione, dal 2004 in Bnp Private Banking, che entra in nel team Pb&wm con il ruolo di client service executive.

“Con il percorso di rafforzamento del team Pb&wm degli ultimi mesi stiamo creando le basi per declinare al meglio l’offerta della nostra bank for entrepreneurs in tutti i territori in cui operiamo, selezionando i migliori professionisti in ciascuna area, come appunto Margherita, Vincenzo e Giuseppe, a cui va il nostro più caloroso benvenuto”, ha dichiarato Roberto Coletta, head of Pb&wm di Deutsche Bank in Italia.